Piden 12 años de prisión para dos marroquíes por violar a una menor tutelada por el Govern de Armengol

Piden 12 años de prisión para dos marroquíes por violar a una menor tutelada por el anterior Govern de la socialista y presidenta del Congreso, Francina Armengol, en unos hechos, que según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar entre el verano de 2019 y febrero de 2020, cuando la chica tenía entre 14 y 15 años de edad.

Será este martes cuando la Audiencia Provincial de Palma juzge a dos hombres acusados de agredir a una menor de edad, entonces de entre 14 y 15 años, que se encontraba tutelada por la administración en Mallorca, en concreto, por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) del Consell de Mallorca que presidía la pasda legislatura la socialista Catalina Cladera.

La menor fue víctima de al menos tres agresiones sexuales, dos a manos de uno de los acusados y otro a manos del segundo. Hay un tercer hombre acusado, pero no se sentará en el banquillo dado que se encuentra en busca y captura.

La primera agresión tuvo lugar cuando la menor, en fecha no determinada, se quedó a dormir (tirada en el suelo) en casa de uno de los procesados durante varios días.

Cuando se despertó uno de esos días, el acusado estaba tumbado junto a ella y le propuso mantener relaciones sexuales. Ella se negó, pero él la sometió a tocamientos y la intentó violar.

En otra ocasión, la víctima se encontraba junto a este mismo hombre en un bar cuando este apagó las cámaras de seguridad y la forzó a entrar en un trastero en el que había dispuesto una cama. De nuevo intentó violarla, aunque no lo consiguió porque una persona entró al establecimiento preguntado por él.

La agresión sexual supuestamente cometida por el segundo de los procesados también comenzó en un bar, donde se conocieron. Después se fueron a la casa de este, donde él la introdujo a la fuerza en uno de los baños y la violó.

Por todo ello, el representante del Ministerio Público interesa una condena de 12 años de prisión para los dos acusados (ambos de nacionalidad marroquí) y sino también que ambos indemnicen a la perjudicada con un total de 30.000 euros.

Asimismo, solicita que se les imponga sendas órdenes de alejamiento respecto de la víctima, hoy ya mayor de edad, durante 12 años.