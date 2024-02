Desde la primera denuncia presentada en enero de 2020 se han conocido una veintena de casos de abusos sexuales a menores tuteladas por el Consell de Mallorca durante el mandado del pacto de izquierdas. La primera denuncia fue la de una menor de 13 años que denunció ante la Policía Nacional haber sido víctima de abusos sexuales, denuncia que suscribían los propios trabajadores del centro de acogida. Ni el Govern balear que presidía la socialista Francina Armengol, ni el Consell de Mallorca de la también socialista Cati Cladera, quisieron saber nada del asunto y no hubo ninguna investigación.

Semanas más tarde, fuentes del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), el organismo del Consell de Mallorca encargado de la tutela de menores, reconocieron tener constancia de 16 casos de explotación sexual infantil entre los menores que estaban bajo su custodia.

La entonces oposición en el Consell de Mallorca, PP, Vox, Ciudadanos y PI, exigió reiteradamente la creación de una comisión de investigación que fue denegada de forma sistemática por el pacto de izquierdas. Por contra, el gobierno insular decidió crear una Comisión de Expertos para estudiar el tema. Esta comisión hizo un informe a medida del pacto de izquierdas y nadie se vio obligado a asumir ninguna responsabilidad. La Comisión de Expertos costó 30.000 euros y no sirvió para nada.

Luego se fueron conociendo más casos de abusos sexuales a menores tuteladas por el Consell y todos ellos fueron publicados por OKDIARIO. Aun así, el pacto de izquierdas, tanto en el Consell como en el Parlament y el Congreso de los Diputados, siguió negándose e emprender una investigación ante la desesperación expresada en este medio por algunas madres de niñas prostituidas.

Felaciones y celdas de castigo

En mayo de 2021, OKDIARIO desvelaba los abusos, felaciones, celdas de castigo, fugas y consumo de drogas que se producían en centros de menores del Consell de Mallorca. Una denuncia ante la Policía Nacional así lo atestiguaba. Es un caso que se está tramitando el Juzgado de Instrucción número 3 de Manacor. La Policía también remitió la denuncia a la Fiscalía de Menores y al IMAS. La denuncia la presentó un educador de un centro de acogida. Denunció abusos dentro de los centros de menores cuando hasta entonces todos los casos se referían a niñas tuteladas que habían sido abusadas fuera del centro durante los permisos o las fugas.

Un año desaparecida

En septiembre de 2021 SOS Desaparecidos pedía ayuda para localizar a una joven de 17 años de edad de la que no se tenían noticias desde el 19 de agosto de 2020, cuando se la vio por última vez en la localidad mallorquina de Santa Maria del Camí. Todo indicaba que se trataba de un nuevo caso de explotación sexual de menores tuteladas y en esta ocasión con participación de la madre de la chica. La niña estuvo un año desaparecida sin que el Consell de Mallorca tomara cartas en el asunto. De hecho, siempre ocultó esta desaparición.

La denuncia de tres chicas

En octubre de 2021 otras tres chicas denuncian haber sufrido abusos sexuales cuando eran menores de edad y estaban bajo la tutela del Consell de Mallorca. En este nuevo caso, las menores no sufrieron los abusos fuera del centro durante los permisos o las fugas, como les ha sucedido a una veintena de chicas, sino que fue en el propio internado y por parte de un educador.

Obligada a abortar

Uno de los episodios más graves fue desvelado en noviembre de 2021 por OKDIARIO. María (nombre ficticio) fue la menor bajo la tutela del Consell que estuvo fugada del centro de menores más de un año. Fue convencida de que debía abortar cuando tenía 16 años y acompañada a una clínica especializada en abortos en Palma por una técnico del IMAS.

A María la amenazaron con «trasladarla a la península» y separarla de su novio, Eduardo, (nombre ficticio), padre del niño que nunca dio a luz. La menor, según la denuncia presentada y firmada por el propio IMAS, desapareció por última vez del centro donde estaba interna el 19 de agosto de 2020. Unos meses después llamó ella misma al centro para pedir su tarjeta sanitaria porque se había quedado embarazada de su novio, en cuya casa vivía. La respuesta del IMAS fue convencer a ambos de que la joven debía abortar.

El infierno que vivió Paco Cortés

Tras doce años dando tumbos por los centros de acogida de menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Paco Cortés, ahora mayor de edad, relataba en este digital el infierno que ha padecido a lo largo de estos últimos años alojado en un centro social de la calle Manacor de Palma.

“Me han llegado a tener días y días en una silla castigado por no querer tomar un medicamento que me dejaba tirado”, aseguraba este joven palmesano, que denunciaba que bajo la tutela del IMAS “nunca» le llevaron «a un médico de cabecera».

«Siempre iba a la misma psiquiatra a la que visitaba, con una educadora al lado, para que me mandara esas pastillas porque decían que yo era hiperactivo. Si no me las tomaba, me castigaban sin comer o sin cenar, y si no estudiaba, también era un acoso continuo”.

La negativa del pacto de izquierdas que gobernaba en Baleares a investigar los abusos sexuales a menores tuteladas es lo que motivó el desplazamiento a las Islas de una Misión de la Unión Europea.