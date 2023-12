Un informe pericial realizado por psicólogos, al que ha tenido acceso OKDIARIO, recoge el testimonio de menores tutelados por el Govern balear dirigido por la ahora presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, en los que se detallan agresiones sexuales (violaciones) entre niños en los centros de acogida. El estudio, realizado a petición de la consejería insultar de Servicio Sociales, Infancia y Familia, recoge seis entrevistas realizadas a los menores, por separado, en las que se constata, según los expertos, un testimonio «coincidente» sobre las «conductas sexuales» entre los tutelados. Mientras, explican los familiares denunciantes de tales hechos, los educadores «miraban para otro lado y lo permitían».

La investigación de hechos sucedidos bajo presidencia balear de Armengol, surge a raíz de la denuncia de la hermanastra de uno de los menores tutelados. Ésta explica que su hermanastro de 7 años le ha contado que su compañero de habitación, de 9 años, le ha realizado «ciertas conductas consistentes en la penetración anal». Además, también le ha comentado que el supuesto agresor, llamado Mario –nombre ficticio– «tuvo varios encuentros sexuales» con otros chicos y chicas menores del centro.

La denunciante asegura que puso estos hechos en conocimiento del educador, al que le correspondía la supervisión de estos menores, en febrero de 2018. El tutor, según se recoge en el informe, le respondió que tenía sospecha de que se «estaban produciendo ciertas conductas sexualizadas en el centro», pero añadió que eran «cosas de niños». Es por ello que, «a raíz de estas informaciones y ante la sospecha de posibles conductas abusivas entre menores, la Unidad de Valoración de Abuso Sexual (UVASI) del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) inicia valoración del caso y se acuerda realizar exploración reservada», consta en el citado informe.

Los psicólogos realizan una primera entrevista al presunto autor de los hechos delictivos ocurridos cuando éste tenía 9 años. El interrogado, que por entonces contaba con 13 años, explica que cuando era «más pequeño se cabreaba y desnudaba». Sigue: «A veces, tropezaba con mi compañero de habitación, Antonio (nombre ficticio)». Detalla: «Yo cuando me enfadaba, siempre iba desnudo porque tenía la cabeza en otro lado y a veces Antonio salía del cuarto y siempre me tropezaba con él, me caigo encima suya y se mal piensa mucho». Añade: «Cuando tenía 8 años, a veces, me tropezaba con algunas personas más, pero me levantaba enseguida». Los expertos le preguntan que cuándo le pasaba esto. El interrogado dice que «cuando se cabreaba y entraba en crisis», pero que luego «no se acordaba de nada».

La denunciante asegura que, a pesar de que los educadores tuvieran conocimiento de estos hechos, los centros de menores tutelados bajo la presidencia de Francina Armengol mantuvieron a la presunta víctima en la misma habitación que el presunto agresor.

Estos supuestos actos sexuales también se extendieron entre otros menores del centro. La denuncia inicial explica que los menores en grupo llevan a cabo estos actos sexuales en la zona recreativa. El menor desmiente estos hechos y se desmarca de los mismos. Pero, unos meses después de “realizar la exploración” confiesa que no dijo la verdad porque «habían acordado mantenerlo en secreto y no lo podía decir».

Centros de menores de Armengol

Otro de los hechos reseñables es la actitud descrita por los seis interrogados sobre una menor. «No me gusta lo que hace María (nombre ficticio)», explica Mario. Los psicólogos le preguntan que qué hace y éste responde: «También hace guarradas encima». Añade: «Se coge unos peluches o la almohada y empieza a hacer lo que hacen los mayores cuando tienen novio y quieren tener un hijo. Pero es que, además, se desnuda y anda por el pasillo, se toca las partes baja y me las quiere tocar a mí y no me gusta eso». Estos actos los hace en presencia de los educadores, según los menores interrogados, y estos no le dan importancia. «Dejadla que se acabará cansando», dicen los tutores según el interrogado.

Además, explica que la norma en el centro es tener las puertas abiertas de las habitaciones. Sin embargo, en algunas ocasiones las cerraban sin que los educadores, que se encontraban vigilando, se percatasen de ello.

En las conclusiones del informe, los expertos destacan conductas sexuales consistentes en «masturbaciones y tocamientos» de forma recurrente en espacios compartidos del centro. El testimonio de los menores entrevistados es «coincidente» y aportan «información complementaria». El informe «no descarta conductas abusivas en el centro», a pesar de estos hechos aparentemente delictivos, este periódico no ha podido constatar que este caso haya sido judicializado.