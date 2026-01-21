Ortells y su gran reto: 12 días para fichar a un extremo competente

12 días le quedan a Pablo Ortells para cumplir el objetivo que se ha marcado el Mallorca en este mercado de invierno: fichar a un extremo competente. Una a una se han ido cayendo las principales opciones que manejaba el club, principalmente por causas económicas, pero se sigue trabajando en varias alternativas, entre ellas la del argentino Benjamín Domínguez, tal y como adelantó ayer OKBALEARES. El belga Cyril Ngonge, jugador belga del Nápoles, es otro de los que están en la lista.

El número 1 era el colombiano Yáser Asprilla pero, aunque aún queda alguna mínima opción, en el club lo dan por perdido porque pelean por él equipos como West Ham, Ajax, Olympique de Marsella o Celtic, todos ellos con poder económico muy superior al Mallorca, que no puede hacer frente a una operación que supone un coste de tres millones de euros por una cesión simple hasta finales de mayo.

También se tanteó al marroquí Ilias Akhomach, que ha elegido al Rayo Vallecano y se llevó en absoluto secreto una negociación con el Ajax por Raúl Moro, pero tal y como también contó OKBALEARES, el Mallorca salió espantado cuando le comunicaron el precio del jugador, que ha acabado marchándose a un Osasuna que tiene una salud financiera lo suficientemente sólida como para permitirse un gasto semejante.

Por ahora el Mallorca ha fichado al francés Justin Kalumba, un joven extremo de 21 años que fue presentado la pasada semana y al que Arrasate ya convocó para jugar ante el Athletic de Bilbao, aunque el propio entrenador dejó claro que se trataba de una apuesta de futuro y que no creía que en un plazo cercano estuviera en condiciones de aportar demasiado. Jagoba le ha pedido a Ortells un extremo para ser titular desde el primer día y en eso está el director de fútbol, que cuenta con un presupuesto muy limitado para satisfacer las peticiones del técnico.