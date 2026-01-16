El Mallorca hace oficial el fichaje de Justin Kalumba

El Mallorca ha hecho oficial el fichaje de Justin Kalumba, que firma contrato por tres temporadas y media, hasta junio de 2029. Llega con la carta de libertad del Angers, al que se ha pagado un pequeño traspaso ya que el jugador acababa su compromiso esta misma campaña. Tiene 21 años y ha sido internacional sub-20 con Francia. Kalumba, que tiene también nacionalidad congoleña, puede actuar en las dos bandas de ataque y los informes que se disponen de él son excelentes.

El jugador francés ha sido una oportunidad de mercado que se ha presentado y que el club no ha querido dejar escapar porque se trata de una operación de bajo coste. Es un futbolista zurdo, con rapidez y desequilibrio, y que acredita 225 minutos en la Ligue 1 francesa. Su último partido fue el cinco de octubre ante el Estrasburgo. A partir de ahí le bajaron al filial, que juega en el Championnat National 3 y su último partido fue el 13 de diciembre ante el Touraine.

Kalumba ha sido seis veces internacional con la selección sub20 de Francia, lo que indica que es un futbolista seguido por el cuerpo técnico del equipo nacional, que aprecia tanto su velocidad como su capacidad de desborde. En cuanto al gol, no ha marcado aún ninguno ni en Ligue 1 ni en Ligue 2, pero sí tres en el National 3.

De esta forma, Arrasate recibiría un refuerzo extra en la posición en la que más lo necesita, aunque lógicamente vendrá otro jugador mucho más contrastado para cubrir la plaza de extremo derecho. El elegido, tal y como adelantó OKBALEARES, es el colombiano Yáser Asprilla, aunque el Girona sigue pidiendo mucho dinero por él y el Mallorca no está dispuesto a asumir un desembolso tan elevado.