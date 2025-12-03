Una noche mágica para la infancia en el Teatre Principal

El concierto benéfico impulsado por la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal y el Consell de Mallorca ofrece una velada cultural a 300 menores en riesgo de exclusión social a través del IMAS y Afers Socials. El Teatre Principal de Palma ha acogido este martes el concierto benéfico de Nika y Matsu, organizado por la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal en colaboración con el Consell de Mallorca, un espectáculo infantil que ha reunido a cientos de niños y familias en un evento que refuerza el compromiso social de la entidad.

Un total de 300 niños y niñas en situación de vulnerabilidad fueron invitados a través del IMAS y del área de Afers Socials del Ajuntament de Palma, facilitando su acceso a un espectáculo cultural de referencia nacional. El resto del público pudo asistir mediante entradas a precio popular, cuya recaudación íntegra se destinará a los proyectos sociales de la Fundació.

Al acto asistieron Magdalena Garcia, vicepresidenta del IMAS; Magdalena Ramis, directora insular de Centros y Programas de Atención Integral a la Infancia y Adolescencia; Lourdes Roca, teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ajuntament de Palma; y Patricia Pizarrillas, coordinadora general de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades. También estuvieron presentes Bernat Bauçà, director de Relaciones Institucionales de la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal, y los patrocinadores del evento, acompañando la celebración del concierto y el trabajo conjunto entre instituciones.

El concierto, con repertorio original compuesto por Melendi y dirigido por Julia Nakamatsu, ha ofrecido un espectáculo dinámico que ha combinado música, coreografías y narrativa infantil con juegos participativos. Los más pequeños han disfrutado de un show cargado de ritmo y humor, que ha integrado elementos didácticos y mensajes sobre la amistad, el respeto y el trabajo en equipo.

La propuesta, pensada para que las familias canten, bailen y se involucren en la historia, ha demostrado por qué Nika y Matsu se han consolidado como uno de los proyectos infantiles de mayor proyección del país. Con este evento, la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal reafirma su compromiso con la infancia, la inclusión y el acceso a la cultura.