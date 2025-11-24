Milojevic amenazó con matar a los chivatos de la cárcel de Palma que hablaban de su imperio de la droga

Entre los muros de la cárcel de Palma no se hablaba de otra cosa. Los internos del centro penitenciario de la capital balear comentaban algo que era un secreto a voces: Stefan Milojevic y su gente se habían hecho con el control de la droga de Baleares. No se trataba de un simple rumor. Tras conocer la investigación de la Operación Enroque Manso Bal se ha confirmado que todo era cierto: la banda de Milojevic controlaba más del 50% de los puntos de venta de todas las Islas.

Aprovechando su condición de abogado, Gonzalo Márquez pudo conseguir información sobre lo que se hablaba en los pasillos de la cárcel de Palma. Los internos, muchos de ellos también narcotraficantes, ya sabían del poder que estaban consiguiendo poco a poco la organización de los United Tribuns por todo el archipiélago, algo que no fue del agrado de Stefan.

Fueron varios narcos de Mallorca, junto con Gonzalo Márquez, los que avisaron a Milojevic de que su imperio de la droga era ampliamente conocido entre los internos de la prisión palmesana. También sabían que el que fue inspector de la Policía Nacional, Faustino Nogales, había cambiado de bando y trabajaba para la red criminal.

Por lo que consta en el macro sumario al que ha tenido acceso OKBALEARES, Milojevic amenazó con matar a dichos internos que hablaban sobre el negocio ilegal que había montado. Gonzalo Márquez, lejos de calmarle, le incitó a cumplir esos deseos: «Sí, vamos a ir un poco más directo, en general, con todo. «Sí, saben pollas en vinagre, que les den por culo».

Estas conversaciones evidencian las actitudes criminales de Stefan, quien quería que su negocio de venta de cocaína y hachís pasara totalmente desapercibido incluso en los lugares más incomunicados con el mundo exterior que puede haber como es una cárcel.

‘Operación Enroque Manso Bal’

La mayor operación antidroga de los últimos años ha hecho temblar los cimientos del crimen organizado en Baleares. Tras más de dos años de pesquisas, la Policía Nacional y la Guardia Civil han asestado un golpe histórico al narcotráfico en las Islas: 76 detenidos, 71 registros, 1,54 millones de euros en metálico y más de tres toneladas de droga incautadas.

El caso, considerado uno de los más complejos del narcotráfico europeo, sigue bajo investigación judicial. La investigación sitúa a la mafia albanesa detrás de los grandes alijos de drogas que llegaban a Mallorca e Ibiza, bajo la dirección de Stefan Milojevic, actual líder de la banda motera de los Tribuns España y considerado el brazo ejecutor de la organización criminal y responsable de inundar las Islas de sustancias estupefacientes.

De hecho, queda constatado que dicha organización era la que suministraba droga a más del 50% de los puntos de venta de Mallorca, tal y como ya adelantó en exclusiva OKBALEARES. La organización, dirigida por el líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, y el abogado Gonzalo Márquez, se movía con sofisticadas medidas de contravigilancia.

Los investigadores hallaron balizas, sensores, detectores de micrófonos y cámaras ocultas para evitar ser descubiertos. Todo un arsenal tecnológico digno de una película de espionaje. La red introducía cocaína y hachís desde el norte de África e Ibiza, blanqueando los beneficios en negocios tapadera. Incluso el conocido narco de Son Banya, El Vito, cayó en las redadas, junto a decenas de colaboradores, que gran parte de ellos ya están durmiendo entre rejas.