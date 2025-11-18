Martes explosivo para Virgili y de homenaje para Muriqi

En la recta final de los compromisos de selecciones la España sub21 de Jan Virgili tiene esta tarde (18.00 horas) un partido muy importante en la localidad rumana de Sibiu. Tras golear a San Marino con dos goles del extremo del Mallorca toca defender la primera posición ante Rumanía, que fue sorprendida por Finlandia en la pasada jornada. Mientras, Kosovo recibirá hoy como héroes a sus jugadores tras haber logrado el pasado sábado su histórico pase para la repesca del Mundial.

🫡 𝗘𝗡𝗦𝗔𝗬𝗢 𝗚𝗘𝗡𝗘𝗥𝗔𝗟 𝗘𝗡 𝗦𝗜𝗕𝗜𝗨 🇷🇴 Mañana, ¡a por los tres puntos ante Rumanía!#NuestraBase | #U21EURO pic.twitter.com/7romKDKjUK — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 17, 2025

Los kosovares, de hecho, aún tienen opciones matemáticas de ser primeros, aunque es una tarea imposible ya que deben ganar a Suiza, líder imbatido del grupo, por una diferencia mínima de seis goles. Evidentemente eso no va a suceder, pero da igual porque el pirata y sus compañeros han hecho historia y la afición se lo va a agradecer esta noche (20.45) en el Stadiumi Fadil Vokrri, que será una verdadera fiesta.

Mientras, ayer jugó Omar Mascarell con Guinea Ecuatorial ante Mozambique, cayendo derrotado por 2-0. El centrocampista del Mallorca fue alineado como defensa central y tuvo una buena actuación. En cambio, el portero Lukas Bergstrom, que será el titular de Arrasate el sábado en Villarreal, vio desde el banquillo la victoria de su selección, Finlandia, ante la de Andorra, en un choque amistoso. Tanto Mascarell como Bergstrom han acabado su participación y ya están de regreso a la isla.

El último en entrar en juego será Mojica, que en la madrugada de este martes participará en el amistoso que Colombia disputará en Nueva York ante Australia. Mojica espera tener más suerte que en el choque del sábado pasado ante Nueva Zelanda, en el que no jugó ni un solo minuto ya que la posición de lateral izquierdo la ocupó el defensor del Pumas mexicano Angulo Mosquera.