Mallorca y Osasuna arrancan hoy (21.00, Son Moix) la 27ª jornada de Liga con un partido que no se les puede escapar a los de Javier Aguirre, que cuentan con los tres puntos para acercarse a su objetivo de la permanencia. Enfrente, un rival que está a sólo cuatro días del choque más importante de la temporada, la vuelta de la semifinal de Copa del Rey ante el Athletic y que, lógicamente, reservará efectivos consciente de que está a sólo 90 minutos de jugar una final. De momento se han quedado en Pamplona Chimy Ávila y Rubén Peña, lesionados, así como Darko Brasanac, en su caso por sanción.

Cuatro partidos lleva sin ganar el Mallorca, que de los últimos 12 puntos sólo ha sumado uno. El equipo ha perdido su extraordinaria racha en Son Moix en el peor momento posible y aunque todavía disfruta de cierto colchón con respecto a la zona de descenso no puede permitirse demasiados lujos si no quiere llegar a las diez últimas jornadas de Campeonato con el agua al cuello. Por eso la victoria esta noche es innegociable. De no ser así, comienza el drama.

Consciente de la importancia del choque, y a pesar de la precariedad con la que ha tenido que entrenar durante este parón de selecciones, Aguirre saldrá con todo lo que tiene, incluidos Gio, Kang y Muriqi, que sólo han podido completar un entrenamiento. El mexicano no quiere arriesgar lo más mínimo y pretende dominar el partido desde el principio ante un rival que el año pasado se impuso en Son Moix en un encuentro en el que Greif debutó en la portería bermellona.

«El Mallorca es un equipo valiente que monta los carriles muy arriba, que juega a partir de darle continuidad a Muriqi, pero que luego llega con mucha gente. En casa es todavía más valiente, ha sido capaz de ganar al Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal… es donde más a gusto se encuentran ellos y tenemos que intentar que el partido no sea eso. Al revés, que juguemos en su campo. Y, luego, es un equipo que, cuando se pone por delante, administra muy bien las ventajas a favor y esa puede ser una de las claves también”, dijo ayer Arrasate en la previa del partido.

Por su parte Javier Aguirre alabó a Osasuna y dijo sobre el choque que «Estamos ante un partido importante, pero en realidad todos los son. Nosotros no le damos a un rival prevalencia sobre otro porque al final los tres puntos valen igual ante cualquiera».

El partido lo pitará Isidro Díaz de Mera, que en el partido Mallorca-Espanyol de la primera vuelta dejó sin sanción un penalti escandaloso de Brian Oliván sobre Ángel en el último minuto de partido, tras lo cual completó su labor expulsando a Aguirre y a Maffeo. En cambio, no vaciló en absoluto para pitar penalti contra el Mallorca, también en los instantes finales, durante el encuentro ante el Girona en Son Moix.

Alineaciones probables:

Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Gio González, Raíllo, Nastasic, Jaume Costa, Baba, Galarreta, Dani Rodríguez, Kang In Lee y Muriqi.

Osasuna: Sergio Herrera, Nacho Vidal, Aridane, Unai García, David García, Manu Sánchez, Moncayola, Torró, Moi Gómez, Abde y Budimir.

Árbitros: Díaz de Mera (campo) y Estrada Fernández (VAR).

Estadio: Son Moix (21.00 horas)