Jagoba Arrasate ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro liguero que mañana disputará Osasuna frente al Mallorca en tierras baleares a partir de las 21:00 horas. En su comparecencia, el técnico ha analizado el parón: “Creo que nos ha venido bien. Un poco limpiar la mente, desconectar, poder hacer otras cosas y cuando tienes unos días, luego vuelves con otra energía. Ha sido una semana diferente porque nos han faltado jugadores, pero hemos entrenado bien y estamos con muchas ganas del partido de mañana. Venimos de dos derrotas y tenemos que retomar las buenas sensaciones y, sobre todo, sumar, que es muy importante”.

Respecto al partido de mañana, Jagoba Arrasate ha explicado: “Llevan tiempo jugando así con Aguirre. Es un 5-3-2 o 5-4-1, pero es un equipo valiente que monta los carriles muy arriba, que juega a partir de darle continuidad a Muriqi, pero que luego llega con mucha gente. En casa es todavía más valiente, ha sido capaz de ganar al Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal… es donde más a gusto se encuentran ellos y tenemos que intentar que el partido no sea eso. Al revés, que juguemos en su campo. Y, luego, es un equipo que, cuando se pone por delante, administra muy bien las ventajas a favor y esa puede ser una de las claves también”.

Preguntado por la importancia vital del tramo final de temporada y de las diferentes urgencias y objetivos de todos los equipos, el de Berriatua ha expresado: “La necesidad es que tenemos 34 puntos y necesitamos más y que venimos de dos derrotas. Y aquí ya nos ha pasado años anteriores que, en un abrir y cerrar de ojos, puedes estar tiempo sin sumar y que los de atrás, que ahora están a ocho puntos, se van a ir acercando. Entonces, la necesidad es que no tengamos que tener más necesidad. Si la cortamos ahora, seguramente esa necesidad no va a ser una urgencia. Pero, si no lo tomamos así, eso va a hacer que al final sí que sea una necesidad. Es anticiparnos a eso. Y luego tenemos que tocar esa fibra de que ya hemos sido competitivos, que hemos hecho las cosas bien y volvemos a necesitar esa versión nuestra para sumar”.

Jagoba Arrasate ha comunicado a sus futbolistas la lista de convocados tras el último entrenamiento, que se ha desarrollado a puerta cerrada en Tajonar. No están en la convocatoria Chimy Ávila, R. Peña ni Darko Brasanac, este último sancionado. El equipo volará mañana desde el aeropuerto de Noáin a tierras baleares.

Porteros: S. Herrera y Aitor Fdez.

Defensas: Nacho Vidal, Juan Cruz, Unai García, David García, Manu Sánchez, Aridane y Diego M.

Centrocampistas: Torró, Moncayola, Kike Barja, Abde, Rubén García, Moi Gómez, Ibáñez y Aimar.

Delanteros: Budimirr y Kike García.