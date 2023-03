No hubo duelo de mallorquinistas en Seúl porque Gio González no jugó un solo minuto, pero desde el banquillo vio la victoria de Uruguay ante Corea, en lo que sin duda ha sido un buen arranque en la nueva etapa de Marcelo Broli como seleccionador charrúa. Kang In Lee fue titular durante los 90 minutos con la Corea del Sur que ahora dirige el alemán Jurgen Klinsmann. Tuvo una buena actuación, pero no pudo evitar la derrota de su equipo.

Uruguay se adelantó a los 10 minutos con un gol de Sebastián Coates, el defensor del Sporting de Lisboa portugués. Reaccionó bien Corea, pero tuvo que esperar hasta el minuto 55 para empatar con un tanto del centrocampista del Olimpiacos griego In-Beom Hwang, pero a los 64 minutos, al recoger un rechace del portero, el atacante de la Lazio Matías Vecino logró el definitivo 1-2.

Corea empujó muchísimo en la recta final, en la que le fueron anulados dos goles, el primero a los 73 minutos y el segundo a los 84. Entre ambas acciones Kang In Lee fue amonestado con tarjeta amarilla.

La mala noticia para Aguirre será el viaje de regreso desde Corea, que implicará que ambos futbolistas no puedan entrenar con el resto del equipo hasta el próximo jueves, tan sólo 24 horas antes del choque ante Osasuna, previsto para el viernes a las 21.00 horas en Son Moix.

Esta tarde juegan los dos últimos internacionales mallorquinistas que quedan. Por una parte Muriqi capitaneará el ataque de Kosovo ante Andorra en Pristina y por otra Leo Román intentará buscar algunos minutos en el amistoso que España sub21 disputará ante Francia.