La cesión de Braian Cufré al New York City de la MLS estadounidense se cerró anoche y el jugador se incorporará de inmediato a su nuevo equipo, que dispone de una opción de compra no obligatoria de alrededor de dos millones de euros. El Mallorca busca en el mercado un lateral izquierdo y un centrocampista, pero no tiene ya demasiado tiempo. La ventana de fichajes cierra el próximo martes 31 de enero a las doce de la noche.

Para sustituir a Cufré el Mallorca busca un lateral izquierdo de proyección, ya que para esta demarcación sólo cuenta con el veterano Jaume Costa, que está ofreciendo un magnífico rendimiento y que es titular indiscutible, pero que no hay que olvidar que en marzo cumplirá 35 años. Por eso la idea es traer a un jugador más joven que pueda servir para ir dándole el relevo poco a poco. De momento todas las ofertas que se han lanzado no han cuajado. Habrá que esperar.

Se interrumpe de este modo la segunda etapa de Cufré en el Mallorca. El lateral argentino, de 26 años, ha jugado esta temporada cinco partidos de Liga y tres de Copa para un total de 484 minutos. Fue fichado del Vélez Sarsfield en el verano de 2020 por tres millones de euros y acaba contrato en 2024, por lo que en junio, si el New York City no ejecuta la opción de compra, habrá que tomar una decisión sobre su futuro que podría pasar o bien por renovarlo o bien por traspasarlo de manera definitiva.

Además de un lateral izquierdo, Ortells busca también un futbolista que pueda desenvolverse en el medio campo. El Villarreal ha dicho dos veces que «no» al Mallorca cuando le ha preguntado por la cesión del centrocampista Manuel Morlanes, la última vez hace muy pocos días. Ortells ya está buscando en otras direcciones, pero con un ojo puesto en la posibilidad de que a última hora el club castellonense dé luz verde a la salida del jugador. Además se está a la búsqueda de un lateral izquierdo que cubra la marcha de Cufré, cuyo préstamo al New York City es inminente.