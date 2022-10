Cufre, listo para aceptar el reto

Braian Cufré será la gran novedad del Mallorca el lunes en Elche. El defensa argentino, que estuvo a punto de salir del equipo este verano, jugará su primer partido como titular en Primera División tras la lesión de Jaume Costa, que tiene para un mes más o menos. «Estoy preparado y listo para aceptar el reto», ha dicho hoy Cufré a los medios oficiales del club.

El jugador del RCD Mallorca, Braian Cufré, ya sabe lo que es jugar en Primera División. El lateral argentino disputó sus primeros minutos en la máxima categoría del fútbol español la pasada jornada en el Visit Mallorca Estadi frente al F.C Barcelona. Salió en el minuto 77 en sustitución de Jaume Costa, que abandonó el terreno de juego por un problema muscular. Cufré admite que fue un debut muy emotivo y especial para él. “La verdad es que se mezclaron un montón de cosas. El esfuerzo que uno hace desde chico para llegar a donde llegué. Se me pasa por la cabeza la familia, mis hijas, mis padres, mi mujer. Así que muy contento y bueno también fue un poco sabor agridulce porque creo que el equipo merecía un poquito más. Fue una derrota, pero en lo personal muy contento por el debut”.

El jugador de Mar de Plata también pone en valor el esfuerzo y el trabajo que ha hecho estos años para poder llegar hasta aquí. “Nunca dejé de entrenar y de creer en mí mismo. Entonces, cuando tengo que volver aquí, vuelvo siempre positivo. Hago una buena pretemporada. Me siento muy bien. El míster me da confianza, algo que para un jugador es muy importante. En ningún momento dudé de mí, de mis condiciones. Estoy preparado para la oportunidad que me están dando”.

El lateral mallorquinista también se ha referido al Elche C.F, próximo rival del RCD Mallorca: “El Elche no tuvo un comienzo de temporada bueno, pero es fútbol. Somos once contra once y a jugar. El que mejor haga las cosas va a ganar y nosotros estamos preparados para ganarlo”.

Por otro lado, Cufré considera que hay un equipo muy competitivo, capaz de plantarle cara a cualquier rival. En cuanto al técnico mallorquinista, Cufré valora la relación que mantiene con la plantilla: “La verdad que el técnico muy bien. Es un técnico que está muy en el día a día con el jugador y eso está muy bien. Te hace sentir mucho más cómodo”.

El argentino se propone varios objetivos para esta temporada: “Bueno, en lo individual me propongo seguir mejorando, seguir aprendiendo de mis compañeros y del cuerpo técnico. Después en lo grupal creo que tratar de no sufrir, de hacer una buena temporada y mantener el equipo en Primera División”.