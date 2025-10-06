Magdalena Comas, nueva presidenta de ATA Baleares

Magdalena Comas ha sido elegida como nueva presidenta de ATA Baleares. La Asociación de Trabajadores Autónomos en las Islas ha presentado este lunes a su nueva junta directiva en la sede de CAEB.

El acto ha contado con la asistencia de la presidenta de CAEB, Carmen Planas; el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, y la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, que ha clausurado la presentación. También han asistido el secretario general de ATA, José Luis Perea; la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo social, Catalina Cabrer, y el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro.

En primer lugar ha intervenido Carmen Planas, quien ha destacado que «necesitamos todo el apoyo posible, tanto el que brinda ATA como el que viene de la Administración pública, que puede ayudar a los emprendedores a salir adelante». «Aquí en Baleares hemos aplaudido la aprobación de medidas como la cuota 0 para autónomos durante los dos primeros años para nuevos emprendedores o la ayuda para que los autónomos puedan contratar a jóvenes cualificados, pero no son suficientes», ha añadido. «Necesitamos más. Los autónomos requieren de incentivos y, sobre todo, que se eliminen obstáculos como, por ejemplo, la excesiva burocracia», ha continuado.

Tras presentar a su junta directiva, Magdalena Comas ha marcado los objetivos de su presidencia al frente de ATA Baleares. «Baleares afronta un doble reto. Por un lado, las barreras estructurales tradicionales: insularidad, lejanía, fragmentación territorial. Y por otro, nuevas brechas derivadas de la velocidad del cambio global», ha asegurado.

«Hemos superado pandemias, guerras, ahora subidas de aranceles, que han subido nuestros costes de producción, incrementado la burocracia y los trámites, dificultado nuestra supervivencia y complicando la creación de empleos. Cada vez tenemos más trabas y nuestro desafío es estar al día a la vez que mantenemos nuestros negocios», ha añadido.

La nueva junta directiva de ATA Baleares está compuesta, además de Magdalena Comas como presidenta, por María Eugenia Cusí, secretaria general, Antonio Magraner, tesorero, Álvaro Peña y Lucía Mayor, vocales.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha puesto de relieve el crecimiento de las Islas en los últimos 3 años. «Se han sumado seis autónomos al día en los últimos tres años. Baleares y Canarias lideran el crecimiento de autónomos», ha afirmado. «La realidad es que el tejido empresarial español son empresas de entre uno y tres trabajadores. Ahora sólo hay trabas. Como el nuevo registro de jornada. Y siempre digo que no se pueden aplicar las mismas medidas a los pequeños que a los grandes, se les impone una carga y les resta competitividad», ha destacado.

«Magda espero que seas tan insistente como hoy en tu presidencia. Se ha avanzado mucho en Baleares pero espero que sigas siendo tan proactiva y podamos seguir buscando medidas», ha concluido Amor.

Finalmente, Marga Prohens ha asegurado que Baleares es líder en «autónomos y no sólo en turismo» y ha remarcado «la puesta en marcha de la cuota cero en las Islas o la convocatoria de ayudas a la inversión que mejoran la competitividad. Medidas que se han trabajado con ATA y con CAEB. Ya se han presentado 1.100 solicitudes en Baleares», ha apuntado Prohens.

«No queremos que los autónomos gasten más tiempo en pelear con la administración. Esperamos vuestras propuestas para la segunda ley de simplificación administrativa», ha señalado la presidenta del Govern. «Vais a tener nuestra mano tendida y queremos que sigáis siendo esa voz crítica constructiva», ha concluido tras reivindicar el esfuerzo de los autónomos.