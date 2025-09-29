La CAEB presenta una guía práctica para favorecer la conciliación en la empresa.

La CAEB ha presentado esta mañana la guía práctica para la conciliación en la empresa, que forma parte del compromiso de la patronal balear de promover entornos laborales más igualitarios, saludables y sostenibles.

La directora general de Igualdad y Conciliación del Govern, Margalida Darder, ha participado en la jornada, en la que se ha dado a conocer un «marco de comprensión, ejemplos concretos y recursos útiles para que cada organización pueda diseñar su propio camino hacia la conciliación efectiva», en palabras de la agente de Igualdad de CAEB, Maria Sastre, informa la patronal en un comunicado.

La guía práctica para la conciliación en la empresa es una herramienta clara y actualizada que responde a dudas como por dónde empezar, qué medidas son obligatorias o voluntarias y cómo adaptarlas a las empresas de Baleares. Asimismo, facilita a las empresas diseñar e implantar medidas que generen valor, bienestar y resultados.

«A través de esta guía queremos acompañar a las empresas de manera realista, respetando su diversidad y su capacidad de aportación hacia la conciliación. Conciliar no es sólo cumplir la ley, es apostar por una forma de trabajo más humana, sostenible y adaptada a los tiempos», ha asegurado Sastre.

Por su parte, Margalida Darder ha valorado que tanto el tejido empresarial como la administración «creemos en la conciliación como una apuesta de futuro que permite tener empresas más innovadoras, atraer talento y, además, mejorar la resiliencia y competitividad empresarial».

Además, la jornada ha contado con la colaboración de Cristina Faustino, consultora en CORE Consulting.

Este encuentro forma parte de las sesiones informativas y de sensibilización que ofrece la Oficina para la Igualdad de CAEB para aportar los conocimientos y experiencias de personas expertas en este ámbito.

La guía práctica presentada hoy se puede descargar a través del siguiente enlace: https://www.caeb.es/comunicacion/noticias/guia-practica-para-la-conciliacion-en-la empresa.