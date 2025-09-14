Indignación en Portals Vells por las embarcaciones que no respetan la zona de baño

La creciente afluencia de embarcaciones durante los meses de verano ha vuelto a poner en el punto de mira la problemática de la navegación en el litoral de Mallorca. En especial, preocupa la situación en determinadas zonas costeras donde, según denuncian residentes y usuarios del mar, algunas embarcaciones —en su mayoría de alquiler sin licencia— navegan de forma temeraria, poniendo en riesgo la seguridad de bañistas y causando daños al entorno marino.

Uno de los puntos más afectados es la playa de Portals Vells, en el municipio de Calvià, donde se han producido numerosos incidentes relacionados con el tránsito de embarcaciones que no respetan las zonas delimitadas por boyas. Estas boyas marcan claramente el área reservada para los bañistas, pero varios testigos aseguran que no solo se navega cerca de ellas a alta velocidad, sino que algunas embarcaciones llegan incluso a invadir directamente estas zonas protegidas, llegando a tocar la línea de costa.

«Esto es un descontrol. Están poniendo en peligro a todos los bañistas de la zona», afirma una vecina de la zona que aporta vídeos y fotografías de los hechos denunciados. La mujer explica a OKBaleares que cada verano la situación se vuelve más insostenible, ya que muchas de estas embarcaciones de alquiler son utilizadas por personas sin experiencia, que desconocen las normativas o directamente las ignoran. Asegura que los navegantes tradicionales siempre han mantenido una distancia prudente con la costa y con las zonas de baño, pero que ahora esto ya no se respeta.

Además de las embarcaciones pequeñas, también se ha detectado la presencia de motos de agua y torpedos acuáticos, que circulan a gran velocidad y generan situaciones de peligro tanto para bañistas como para otras embarcaciones.

Pero más allá del riesgo para las personas, los vecinos y navegantes también denuncian el impacto medioambiental que estas prácticas están generando. En concreto, se ha observado cómo algunos patrones lanzan el ancla directamente sobre áreas donde crece posidonia oceánica, una planta marina protegida y fundamental para el equilibrio del ecosistema costero mediterráneo. Esta acción no solo está prohibida por ley, sino que conlleva un alto riesgo de degradación de un hábitat esencial para numerosas especies marinas.

Las quejas de los residentes de Portals Vells reflejan una falta de vigilancia y control efectivo por parte de las autoridades competentes. Piden mayor presencia de agentes marítimos y la implementación de medidas más contundentes para garantizar tanto la seguridad de los bañistas como la protección del entorno natural.

Con la temporada alta aún en curso, vecinos y usuarios del litoral esperan que se tomen medidas urgentes para evitar que esta situación empeore y que se pongan en marcha campañas de concienciación y control que ayuden a devolver el orden y el respeto a un espacio natural tan apreciado como el litoral de Calvià.