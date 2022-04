El estadio de Son Moix se ha vestido de gala para recibir la visita del mejor futbolista mexicano de toda la historia, el legendario Hugo Sánchez, que vino con una televisión de su país para visitar a su compatriota, Javier Aguirre, con el que compartió vestuario en el Mundial de México’86, en el que el equipo azteca logró la mejor clasificación de toda su historia, cayendo eliminado en cuartos de final por penaltys por Alemania.

Hugo Sánchez, que en julio cumplirá 64 años, jugó en España en el Atlético, en el Real Madrid y en el Rayo Vallecano y fue durante la década de los 80 uno de los grandes delanteros de la Liga española. Especialmente famosas eran sus celebraciones tras marcar un gol, haciendo la voltereta y levantando los brazos.

Precisamente una de esas celebraciones conllevó efectos inesperados en el estadio Lluís Sitjar. En febrero de 1991, en un partido ante el Real Madrid, Hugo marcó un gol, hizo la voltereta y se dirigió a la grada en términos provocativos -también es cierto que respondiendo a los insultos que había estado recibiendo durante toda la tarde-, lo que motivó a un aficionado a saltar al campo blandiendo una maza con el objeto de agredirle.

El incidente no pasó a mayores por la rápida intervención de las fuerzas de orden público, pero el Real Madrid no quedó conforme y presionó al Comité de Competición para que le cerrara el campo al Mallorca, hecho que no se produjo pese a que el club blanco puso toda la carne en el asador para lograrlo.

Hugo Sánchez jugó 347 partidos en la Liga española marcando 234 goles. Ganó cuatro pichichis y formó parte de la famosa Quinta del Buitre. En 1997, con casi 40 años, se retiró del fútbol activo. Su bagaje fueron 516 goles en 883 encuentros oficiales.

Seleccionador de México en diferentes etapas, Hugo entrenó en España al Almería, al que salvó del descenso en la temporada 2008-09. Sin embargo en diciembre de ese mismo año fue destituido. No ha tenido más experiencias en nuestra Liga, aunque él ha expresado en diferentes ocasiones que su sueño sería «entrenar al Real Madrid».

Hugo ha estado en Son Moix con el CEO de negocio Alfonso Díaz, con el goleador Abdón Prats y, como no, con Javier Aguirre, con el que le une una larga relación. Junto a Aguirre ha estado el entrenador mallorquín Toni Amor.