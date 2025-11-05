Los hoteleros de Mallorca sacan pecho en la feria de Londres: el 70% de la planta abrirá en marzo

Los hoteleros de Mallorca sacan pecho en la feria turística de Londres: el 70% de la planta abrirá en marzo, tal y como ha asegurado Javier Vich, presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) durante la World Travel Market (WTM) de Londres.

«Estos datos confirman que la ampliación de la temporada no es coyuntural, sino estructural, fruto de la inversión y de una gestión profesional y eficiente que ha consolidado la estabilidad del sector. Nos hemos reposicionado porque hemos invertido, y lo hemos hecho con método y visión de largo plazo. Lo importante no es crecer más, sino hacerlo mejor».

Por tercer año consecutivo, uno de cada cinco hoteles permanece operativo todo el año y seis de cada diez extienden su actividad de febrero a noviembre. El 20% restante concentrará su apertura en los seis meses de máxima demanda. Para el sector hotelero, la tendencia es clara: el compromiso del sector con la continuidad y el empleo se afianza. En solo siete años, el porcentaje de establecimientos abiertos todo el año se ha duplicado, pasando del 10 % al 20 %.

El sector hotelero encara 2026 con una fortaleza empresarial consolidada y competitiva, tras más de una década de inversión continuada, donde ha transformado la oferta y ha sido capaz de incidir en la demanda, operando con otros segmentos y productos y, con ello, contribuyendo a extender la temporada. «El resultado es que estamos mejor posicionados para competir en el ámbito global», ha apuntado Vich.

El gasto crece el doble que las llegadas

Entre enero y septiembre de 2025, la isla de Mallorca recibió 10,8 millones de turistas internacionales (casi un 3%), que generaron 13.480 millones de euros en gasto (6 % más), señal de más contribución por visitante en todo el destino, basado en un modelo sólido de diversificación de la oferta, la profesionalización del sector y la apuesta por segmentos de alto valor, como el deportivo, el cultural, y el de reuniones o congresos (MICE) especialmente en el primer trimestre del año, que es donde se produce más crecimiento.

El gasto medio por persona alcanzó 1.248 euros (un 3% más) y el gasto medio diario se situó en 200,5 euros (3,8 % al alza), superando por primera vez la barrera de los 200.

El archipiélago mantiene su liderazgo nacional en gasto turístico, situándose un 30 % por encima de la media española, que alcanzó los 156 euros por día (4% más). «Hemos aprendido a generar más rentabilidad con el mismo número de pernoctaciones. Esto es eficacia no euforia, y es lo que consolida la voluntad de rebajar la curva del tercer trimestre y engrosarla en el primero y el tercero», apunta Vich.

«El mercado reconoce el valor del esfuerzo que hacemos. Mallorca no debe buscar crecer más, sino crecer mejor: generando más valor, más empleo estable y más prosperidad compartida para todo el territorio», subraya Vich.

En contraste, el incremento de pasajeros aéreos no se traduce en más pernoctaciones hoteleras que apenas crecen salvo en los trimestres de principio y final de año. La estancia media es algo más corta y la ambición debe ser prolongarla.

Tres millones de británicos en Mallorca

El mercado británico se mantiene como segundo emisor internacional hacia Mallorca, con tres millones de visitantes en 2025, apenas un 1 % menos que en 2024, pero con un gasto medio diario de 203,8 euros, un 3,2 % más que el año pasado.

En 2024, ocho de cada diez británicos que viajaron a Baleares eligieron Mallorca, frente a seis de cada diez en 2023. Ese salto demuestra que cuando se hacen bien las cosas y se aporta diversidad, producto calidad y servicio el cliente responde.

«En una década hemos transformado nuestra oferta. Hoy el 80 % de los hoteles asociados de la FEHM son de 4 y 5 estrellas. Hemos invertido más de 3.500 millones de euros en transformar, en eficiencia, prácticas sostenibles y en digitalización. Estas inversiones son las que permiten mantener la actividad más meses, mejorar el perfil del huésped y ofrecer mejores condiciones laborales a los trabajadores del sector», concluye Vich.