La gran revelación de la primavera balear: LENS, The Reflection of Arts

LENS es un nuevo proyecto artístico y cultural que busca romper las fronteras entre disciplinas, reuniendo música electrónica, artes visuales, tecnológicas, plásticas, experimentales y escénicas en un solo evento inmersivo de 8 horas de duración. Casi una experiencia religiosa para algunos en su primera edición que tuvo lugar en el Frontón de Sineu, un espacio cargado de historia con más de 75 años de existencia y un profundo valor como patrimonio cultural de Mallorca.

Aquí he de hacer un aparte para contarles la historia del personaje que creó, o recreo este lugar, con ilusión casi infantil, que es la única que consigue grandes sueños, y grandes fracasos que también son victorias personales. Juan Mena, un guapo y elegante chico de Madrid de muy buena familia y mejor madre se enamoró del lugar y decidió devolverlo a la vida. Con toda la ilusión del mundo. Imagínense un frontón en un pueblo de Mallorca devenido en lo mas cool de las últimas temporadas.

Juan ha desaparecido, por cierto. El caso es que concibió su espacio como un punto de encuentro para distintas sensibilidades artísticas y un público diverso, LENS lo ha elegido y se posiciona como una plataforma que celebra la libertad, la autoexpresión y la apreciación por lo alternativo. Y todo a través de una cuidada selección musical y una propuesta visual disruptiva, el evento busca crear una experiencia sensorial completa, donde cada elemento del entorno —el sonido, la luz, la arquitectura y el arte— estén en constante diálogo. Felicitamos al equipo organizador que está formado por Dani Casarano (Fundador del Mallorca Electronic Festival, MEF), Bruno Julián González (Fundador de Sound Gallery), Ivo Guzmán y Sara G. Arjona (Esblank), cuatro perfiles creativos con fuerte arraigo en la escena artística y la producción cultural. LENS trabaja en colaboración con el Frontón de Sineu por su características y sobre todo, porque este lugar a vuelto a dar vida a la cultura española con la renovación del Frontón para la pelota vasca, además de tener también una amplia oferta cultural.

También se contó con la oferta gastronómica y muy especial de BELDI “de la tierra” en marroquí, fundada por Gianmarco Vassalli, una propuesta de vibrantes sabores de la cocina alauí, que ofrece una fusión única de tradición y creatividad, con productos frescos, de numerosos sabores, comida colorida y vibrante.

Una de las apuestas de LENS fue la open call para artistas, celebrada del 7 al 16 de febrero, con el objetivo de incorporar voces emergentes y propuestas innovadoras en diferentes formatos artísticos. Esta convocatoria abierta refleja el espíritu inclusivo del proyecto y su deseo de generar comunidad en torno a la creación contemporánea. El encuentro de la primavera más alternativa, se cerró con un aforo de 300 personas, todas ideales, buscando en todo momento preservar la esencia cercana y auténtica de la experiencia. La música fue una narrativa de géneros y personalidades. Comenzando con Posi Flo, seguido de Bruno González, Velasco y Dani Casarano.

En cuanto a las artes, el exterior del Frontón mostraba las obras de Anna-Alexandra, como si banderas se tratara en sus árboles con un tríptico de colores mediterráneos, las obras móviles y coloridas de Gustavo Rodríguez Ghersi que podían ser tocadas por el visitante para que jugaran con ellas al descubrir sus formas, y en la antesala del espacio interior, las obras de Guiem Aulí de materiales naturales que daban la bienvenida a otro mundo artístico, la sala inmersiva.

La sala inmersiva contó con tres artistas: Magdalena Hill, quien mostraba una instalación de varias video-proyecciones en la pared con mujeres “Laughing”. Esta obra presenta el acto de reír como una forma de pérdida temporal de control. La instalación se activará implícita y explícitamente. Al entrar en cualquiera de los espacios, a medida que el espectador se acerca a la proyección/pantalla, un sensor activa un archivo multimedia. En Risas, una mujer empieza a reír. A medida que el espectador se desplaza por el espacio, diferentes mujeres experimentan ciclos de risa antes de que el archivo/artista individual regrese a un punto de partida y espere el detonante.

A la izquierda de la misma sala, la obra de Pablo Sacristán, quien mostró una obra majestuosa titulada “Split Rhythms”, una instalación compuesta de dos dispositivos luminosos que son afectados por los sonidos que recogen dos micrófonos de campo electromagnético. Estos micrófonos registran oscilación de tensión y tránsito de energía. La disposición modular de los soportes nos proponen otras posibilidades de conjugación y configuración, y el uso de materiales impregna la pieza de una estética propia de las fiestas que emergen en lugares en desuso, donde la tecnología se vale de la decadencia para generar un lenguaje único y temporal. También se contó con la obra de Zoutezee que mostraba un video conceptual en una televisión al final de la sala.

Para terminar el evento y al final del día cuando el sol dejo de iluminar, comenzaron las video proyecciones en el increíble Frontón con la propuesta de Llorencs Garrit, seguido del Museo Spam, Systaime (Fundador del Museo) y para terminar la propuesta en directo del colectivo LAP Collective creado por tres mallorquines.

Estas propuestas artísticas dieron una visión local, nacional e internacional con todo tipo de disciplinas artísticas y propuestas de todo tipo de temáticas. Como ven la jornada fue completita, para que luego digan que en Mallorca se vive tranquilamente. Si es un no parar. De arte como dicen los andaluces. En fin, les he contado como he sabido una celebración de la cultura electrónica y el arte en todas sus formas, un homenaje a lo independiente y lo colectivo, una invitación a mirar (y escuchar) más allá. Y en eso seguimos. Enhorabuena a todos.