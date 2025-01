El Govern balear ha denegado de forma ya definitiva el proyecto para crear una macrogranja de gallinas ponedoras y recría en Sineu (Mallorca), concretamente en la finca de Son Vanrell. Tumba así la inversión prevista por la empresa Avícola Son Perot para crear unas instalaciones con capacidad para 750.000 gallinas que producirían 156 millones de huevos al año. El Govern ha rechazado el proyecto por el impacto de la granja en el medio ambiente y por los informes negativos emitidos tanto por el Ayuntamiento de Sineu como por el Consell de Mallorca.

La última palabra la ha tenido el Servicio de Asesoramiento Ambiental de la Conselleria de Territorio, que ha emitido una resolución declarando la «finalización del procedimiento de autorización ambiental integrada de la granja de gallinas» en cumplimiento de la legislación sobre la prevención y control de la contaminación.

La Conselleria de Territorio sustenta el rechazo a la macrogranja con los informes negativos de Medio Ambiente, del Consell de Mallorca y, sobre todo, del Ayuntamiento de Sineu que ha certificado que el proyecto de inversión no se ajusta al planeamiento urbanístico del municipio.

Para la creación de la macrogranja de gallinas, la empresa Avícola Son Perot tenía previsto construir diez naves industriales, así como instalaciones para almacenar el estiércol que generarán estas aves.

La empresa Avícola Son Perto, ante los informes negativos que se iban conociendo, efectuó numerosas correcciones en el proyecto inicial con la finalidad de poder conseguir la autorización. No obstante, ni el Ayuntamiento de Sineu, ni el Consell de Mallorcas ni el Govern han dado el visto bueno al proyecto corregido, lo que ha motivado la resolución definitiva de la Conselleria de Territorio denegando esta inversión en el municipio ubicado en el centro de la isla de Mallorca.

Postura de la promotora de la macrogranja

La promotora, según un comunicado emitido en septiembre, calificaba de «totalmente falso» que la granja de gallinas iba a contaminar los acuíferos. «El proyecto ha sido diseñado con sistemas avanzados de gestión de residuos y aguas residuales que garantizan la protección de los acuíferos. Contamos con tecnologías de tratamiento que cumplen con todas las normativas medioambientales vigentes», indicaba.

Igualmente, Avícola Son Perot negaba el supuesto maltrato animal: «El bienestar animal es una prioridad para nosotros y gracias al modelo productivo que tendremos con gallinas en el suelo y camperas. Implementaremos prácticas sostenibles, asegurando como venimos haciendo hasta ahora el bienestar animal como así lo certifican AENOR y un protocolo de IRTA».

En tercer lugar, explicba que el proyecto no perjudicará a la economía local. «Al contrario, la granja de Sineu está diseñada para impulsar la economía local. Generaremos empleo directo e indirecto y colaboraremos con negocios y proveedores locales, fortaleciendo el tejido económico de la región», decía la empresa promotora.

El Ayuntamiento de Sineu contra la macrogranja

El Ayuntamiento de Sineu, gobernado por el popular Tomeu Mulet, se opuso desde el principio a la construcción de la macrogranja. De hecho, ayudó a los vecinos para que presentaran alegaciones.

En unas declaraciones a OKDIARIO, el alcalde explicaba que estaba manteniendo contactos con el Govern para que la macro explotación de 750.000 gallinas no saliera adelante.

«Este proyecto es perjudicial para el pueblo y para toda la comarca. A pesar de lo que puedan decir los informes técnicos, tiene que imperar la sensibilidad para entender que no podemos destruir la vida de los vecinos y crear malestar», afirmaba rotundo Tomeu Mulet.

«Nadie quiere tener algo así cerca de su casa, no es nada beneficioso, no tiene ninguna ventaja ni para los vecinos del Pla, ni para toda la isla. Mallorca, que tiene un territorio muy limitado, no puede albergar una granja de estas dimensiones», sentenciaba el alcalde de Sineu.

Hay que recordar que el Ayuntamiento aprobó el pasado 29 de julio por unanimidad (PSIB-PSOE, Més per Mallorca y PP) una moción que mostraba el rechazo del pueblo a este proyecto y que instaba al equipo de gobierno a presentar enmiendas como institución, para poner de relieve los impactos ambientales, sanitarios y sociales negativos que puede causar a los vecinos.

Por su parte, la Conselleria de Agricultura que dirige Joan Simonet aseguraba a OKDIARIO que si todos los informes a los que debe someterse esta explotación avícola obtienen un dictamen favorable, tendrá que aprobar su construcción, ya que en caso contrario estaría prevaricando. Finalmente, todos los informes han sido negativos y el proyecto ha sido denegado de forma definitiva.