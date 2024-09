Los promotores de la macrogranja de Sineu aseguran que no habrá ninguna contaminación ni maltrato

La empresa promotora de la polémica macrogranja de gallinas de Sineu, Avícola Son Perot, ha desmentido la «información inexacta y bulos» que según indican han circulado desde que se dio a conocer el proyecto que tanto rechazo ha generado entre los vecinos del pueblo y los partidos políticos de Baleares.

En un comunicado, la empresa ha solicitado una reunión con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, con el objetivo de «aclarar los 10 principales errores informativos o bulos que se han difundido». Cabe recordar que Avícola Son Perot quiere aglutinar unas 750.000 gallinas en una zona rústica de Sineu, que producirían unos 156 millones de huevos al año. Un hecho que requiere construir diez naves industriales, así como instalaciones para almacenar el numeroso estiércol que generarán estas aves.

En primer lugar, los promotores de la macrogranja aseguran que con el proyecto no se contaminará los acuíferos locales. «Es totalmente falso. El proyecto ha sido diseñado con sistemas avanzados de gestión de residuos y aguas residuales que garantizan la protección de los acuíferos. Contamos con tecnologías de tratamiento que cumplen con todas las normativas medioambientales vigentes», indican.

Además, desde la empresa Avícola Son Perot niegan que vaya a haber maltrato animal en la macrogranja. «El bienestar animal es una prioridad para nosotros y gracias al modelo productivo que tendremos: gallinas en el suelo y camperas. Implementaremos prácticas sostenibles, asegurando como venimos haciendo hasta ahora el bienestar animal como así lo certifican AENOR y un protocolo de IRTA: unas entidades más reconocidas que proporcionan un sello de cara al consumidor que certifican que ese producto proviene de animales en granjas sometidos a un seguimiento de bienestar animal Welfare Qualiry y AWIN mucho más exigentes que las normativas españolas o europeas existentes ya que todos los animales son tratados con el máximo respeto y cuidado, siguiendo las directrices de las autoridades competentes», manifiestan.

En tercer lugar, explican que el proyecto no perjudicará a la economía local. «Al contrario, la granja de Sineu está diseñada para impulsar la economía local. Generaremos empleo directo e indirecto y colaboraremos con negocios y proveedores locales, fortaleciendo el tejido económico de la región», dicen desde la empresa promotora.

Asimismo, consideran que la granja no va en contra de los pequeños productores locales. «Los pequeños productores son en ocasiones proveedores nuestros y socios. Buscamos colaborar estrechamente con ellos, fomentando el crecimiento mutuo».

Por otro lado, han asegurado que la macrogranja no contaminará el suelo de la zona ya que se incluyen «medidas rigurosas para proteger el suelo. Se implementarán prácticas de manejo sostenible y sistemas de prevención de contaminación que superan los estándares ambientales requeridos».

También han negado que el proyecto tenga deficiencias y sea inseguro. Sobre esto, afirman que la macrogranja «ha pasado por todas las evaluaciones técnicas y de seguridad internas necesarias. Estamos pendientes de recibir los informes para entender si hay alguna posible deficiencia y poder subsanarla. Todas nuestras instalaciones actuales han sido aprobadas por las autoridades pertinentes, cumpliendo con todos los estándares legales y normativos».

En relación a la posibilidad de que la granja invadirá una zona ANEI (Área Natural de Especial Interés), Avícola Son Perot asegura que «la granja y sus instalaciones se ubican fuera de cualquier zona protegida o ANEI». Por ello, han mostrado su respeto al patrimonio natural de Sineu y han tomado medidas para asegurar que el proyecto no afecta áreas de especial interés ambiental.

Por si fuera poco, esta misma empresa promotora manifiesta que las instalaciones estarán protegidas por una solera impermeable que evita

cualquier tipo de filtración al subsuelo. Y es que la macrogranja contará con sistemas de monitoreo constantes para garantizar la integridad de las infraestructuras.

La macrogranja de Sineu también cumplirá con estrictos protocolos sanitarios y de bioseguridad, por lo que «no será un foco de enfermedades y transmitirá epidemias». Desde la empresa aseguran que trabajan «en coordinación con expertos veterinarios y autoridades sanitarias para prevenir cualquier riesgo, asegurando un entorno seguro para la comunidad y el ecosistema».

Por último, aseguran que el consumo de agua de la macrogranja no será elevado, por lo que no se restará caudal al pueblo de Sineu. Sobre esto, sentencian que «la finca cuenta con pozo propio con un caudal autorizado que hace al proyecto autosostenible por lo que los habitantes de Sineu no verán afectados en el suministro.