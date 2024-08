Las 750.000 gallinas de la discordia: la macrogranja de Mallorca que pone en jaque al PP

El proyecto para crear una macrogranja de gallinas ponedoras y recría en Sineu (Mallorca), concretamente en la finca de Son Vanrell, trae de cabeza al Govern de la popular Marga Prohens y al Ayuntamiento de Sineu, gobernado por el PP y afectado por su construcción.

Las 750.000 gallinas de la discordia que la empresa Avícola Son Perot quiere aglutinar en esta zona rústica de Sineu producirían unos 156 millones de huevos al año y para ello se tendrían que construir diez naves industriales, así como instalaciones para almacenar el numeroso estiércol que generarán estas aves.

El Ayuntamiento de Sineu, gobernado por el popular Tomeu Mulet, que en las elecciones del 28M obtuvo la mayoría absoluta con siete regidores, encadenando su segundo mandato, se opone a la construcción de la macrogranja. De hecho, está ayudando y orientando a los vecinos para que puedan presentar alegaciones al proyecto.

El alcalde explica a OKDIARIO que está manteniendo contactos con el Govern para tratar de revertir esta situación y que esta macroexplotación de 750.000 gallinas no salga adelante.

«Este proyecto es perjudicial para el pueblo y para toda la comarca. A pesar de lo que puedan decir los informes técnicos, tiene que imperar la sensibilidad para entender que no podemos destruir la vida de los vecinos y crear malestar», afirma rotundo Tomeu Mulet, que antepone el bienestar de los residentes por encima de todo.

«Nadie quiere tener algo así cerca de su casa, no es nada beneficioso, no tiene ninguna ventaja ni para los vecinos del Pla, ni para toda la isla. Mallorca, que tiene un territorio muy limitado, no puede albergar una granja de estas dimensiones», sentencia el alcalde de Sineu.

Mulet quiere dejar claro que no está en contra de las explotaciones agrícolas, pero que el consistorio sineuer apuesta por «una actividad agraria respetuosa con el medio ambiente, una actividad en extensivo, con gallinas camperas sueltas».

Tras recibir el informe técnico de afecciones encomendado a ingenieros agrícolas, la corporación local informó de que presentará alegaciones en contra de la explotación avícola «para defender los intereses del pueblo», ya que, a su juicio, el proyecto de Avícola Son Perot acarreará consecuencias muy negativas como «la contaminación de acuíferos, la producción de malos olores, el aumento del tráfico pesado en las inmediaciones del casco urbano y perjuicios directos a vecinos adyacentes».

Hay que recordar que el Ayuntamiento aprobó el pasado 29 de julio por unanimidad (PSIB-PSOE, Més per Mallorca y PP) una moción que mostraba el rechazo del pueblo a este proyecto y que instaba al equipo de gobierno a presentar enmiendas como institución, para poner de relieve los impactos ambientales, sanitarios y sociales negativos que puede causar a los vecinos.

Esta moción también se aprobó en Maria de la Salut y será abordada por las corporaciones municipales de Llubí y Lloret de Vistalegre. El objetivo de Tomeu Mulet es hacer un frente común político y social en los tres municipios más cercanos a la finca de Son Vanrell.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Populars de Sineu (@ppdesineu)

En este sentido, el PP de este pequeño municipio del Pla de Mallorca se ha mostrado muy combativo y a través de las redes sociales ha impulsado una campaña contra la macrogranja, bajo el eslogan de En Sineu no nos toques los huevos. No macrogranjas. También se está realizando una recogida de firmas en la plataforma Change.org.

Informes preceptivos y vinculantes de varios organismos

Por su parte, la Conselleria de Agricultura que dirige Joan Simonet asegura a OKDIARIO que si todos los informes a los que debe someterse esta explotación avícola obtienen un dictamen favorable, que podrían demorarse como mínimo unos dos años, tendrá que aprobar su construcción, ya que en caso contrario estaría prevaricando.

El proyecto se tiene que someter ahora a un estudio de impacto ambiental y también requiere de la aprobación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) por parte del departamento de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Armonización Urbanística, dependiente de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

Desde la conselleria que dirige José Luis Mateo detallan que este asunto está en una fase muy inicial y que la AAI es una herramienta crucial de control ambiental para actividades e instalaciones, enfocada a proteger tanto la salud de las personas como el medio ambiente.

En estos momentos, el proyecto está en periodo de información pública y todas aquellas personas interesadas en presentar alegaciones pueden hacerlo hasta el 5 de septiembre.

Una vez acabe este proceso, se trasladarán las alegaciones y los informes recibidos al promotor del proyecto para que dé respuesta a las alegaciones si lo considera oportuno e incorpore las observaciones de los informes emitidos por las administraciones afectadas en el proyecto y en el estudio de impacto ambiental.

El proyecto requerirá de informes preceptivos y vinculantes de varios organismos, entre ellos el informe sobre la gestión de residuos por parte de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio climático, y el informe de la Dirección General de Recursos Hídricos, así como el informe del Ayuntamiento de Sineu sobre la conformidad del proyecto con el planeamiento urbanístico municipal.

Organizaciones ecologistas como Greenpeace también han puesto el grito en el cielo con la macrogranja promovida por Avícola Son Perot, ya que, según sus cálculos, el consumo directo de agua de la explotación, sin contar el agua necesaria para producir el alimento de las gallinas, sería de más de 61.000 m3/año, una tercera parte del consumo estimado para todo el municipio de Sineu.