Joan Simonet: «El Govern de Armengol en la gestión del medio natural vendió mucho humo»

Joan Simonet (Alaró, Mallorca, 1973), conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, ingeniero agrónomo, ex gerente de la patronal Asaja y alcalde de su localidad natal (2007-2015), accedió al cargo hace un año de la mano de Marga Prohens. Además de político, Simonet es un técnico que conoce todos los entresijos de la Conselleria que dirige y tiene muy claro que lo primordial es ir y trabajar de la mano del sector, cosa que el anterior Govern de la socialista Francina Armengol, en muchas ocasiones, no tenía claro.

Pregunta.- Después de un año en el cargo, cuál ha sido la peor herencia recibida del anterior gobierno.

Respuesta.- La gestión del medio natural. Los espacios naturales, los parques naturales, estaban sin planes de gestión, sin inversiones, los centros de visitantes cerrados, porque hace tres años hubo una inundación, o tenían humedades, algún incendio y estaban cerrados. Esa dejadez que me he encontrado, sobre todo en la parte de medio natural, es lo peor. Nos hemos dado cuenta que había mucho humo, pero no había iniciativas.

P.- ¿Y cómo ha actuado?

R.- Ahí hemos tenido que gastar muchos esfuerzos en cambiar la dinámica y ponerla al día. Estamos dando los primeros pasos para poder avanzar en lo que es biodiversidad, en hacer una gestión eficiente de los parques naturales y que haya unas normas claras. Y esto es lo que estamos intentando trabajar en este primer año. Creo que le estamos dando un poco la vuelta a lo que había.

P.- El 75% de los expedientes por actos contra el medio ambiente abiertos por el anterior Govern quedaron impunes. ¿Cómo pudo pasar eso?

R.- Venimos de un anterior Govern, que era el abanderado de la protección del medio natural, del control del medio natural, de la vigilancia, y todo eso. Los agentes de Medio Ambiente en cumplimiento de sus funciones, iban y sancionaban a alguien. A lo mejor por hacer un fuego dentro del bosque, por acampar, envenenamientos de fauna silvestre, etcétera. Es decir, infracciones que podrían ser leves o en algunos casos sinceramente graves. Bien, pues estas actas llegaban a la dirección general de Medio Natural y por desidia, entiendo yo que fue por eso, no se tramitaron. Las infracciones leves cuando llevan un año caducan, y ya no se pueden tramitar. Con lo cual, quedaron impunes miles de sanciones. Claro, si tú vas por la carretera y a 200 kilómetros por hora, te coge la Guardia Civil, te ponen una multa y al cabo de tres años nadie te ha dicho nada, pues sigues yendo a 200. Este era el escenario que nos encontramos. Había más de 4.000 expedientes que habían caducado. Nosotros hemos reforzado el servicio de instrucción. Y en estos momentos, no se está caducando nada en absoluto y hemos doblado los expedientes que están saliendo.

P.- ¿Es partidario de la compra de fincas rurales y que pasen a ser públicas?

R.- Sí, hemos iniciado un proceso de compra, tal vez no de grandes fincas emblemáticas, muy grandes, que absorben muchísimo dinero, sino más bien pequeñas fincas repartidas por el territorio, que tienen sus valores naturales y mucho más impacto en lo que es la sociedad civil que comprar una grande. Sin descartar que a lo mejor tengamos que hacer alguna gran compra. Y lo importante después es poder darles un uso público. De nada me sirve comprar una joya y meterla en una caja. La joya tiene que ser expuesta, y sobre todo si es pública, para que la ciudadanía pueda disfrutarla.

P.- ¿Puede concretar algunas adquisiciones o negociaciones en marcha?

R.- Próximamente vamos a comprar una finca en Sineu para poder hacer un área recreativa, fuera de lo que es la Serra de Tramuntana, para que la gente que no vive en el campo, la gente sobre todo urbana, pueda tener espacios diversos a lo largo de la Isla para poder disfrutar de la naturaleza. Y después también estamos ahora en la fase de la compra de la finca de Sa Bastida de Alaró, que se anunció en el Parlament con un acuerdo entre el Partido Popular y Més per Mallorca para comprar esta finca que aparte de valores naturales que los tiene, tiene yacimientos arqueológicos y poder optimizarla para diferentes usos. Tenemos otras fincas en cartera dentro de algunos parques naturales, tanto de la Albufera como de Mondragó, como de la Albufera del Grau, que son fincas también que nos pueden ayudar a mejorar la gestión de estos espacios.

P.- ¿En total, cuántas fincas tienen pensado adquirir?

R.- Ya tenemos en tramitación cinco en estos momentos, y tenemos tres más en estudio.

P.- ¿Cómo está el plan estratégico de Ganadería?

R.- Fue una iniciativa del Partido Popular en el Parlament que se aprobara un plan estratégico de ganadería. Creo que se aprobó en el año 2020. Estuvo el Covid por el medio y fue la dirección general de Agricultura de Fernando Fernández la que se puso en contacto con el sector. Yo en esos momentos estaba en Asaja, al final de 2021 o a principios de 2022. Estuvimos trabajando en el diseño de este plan consensuado con el sector, y finalmente, se aprobó hace unos seis o siete meses en el Consell de Govern y ya tenemos una primera dotación específica de 4 millones y medio de euros.

P.- ¿A qué se van a dedicar?

R.- El plan estratégico de la ganadería tiene muchos elementos, pero en estos momentos, se está trabajando sobre todo en un apoyo a la digitalización en las explotaciones agrarias para poder llevar el cuaderno de campo y optimizar la gestión de cada una de las explotaciones. La gestión integral del manejo del ganado, pero también de los números y en líneas de alimentación sostenible. Cuando hablábamos de los costes de producción, lo principal es reducirlos y es donde más podemos intervenir. Si nosotros podemos conseguir unos forrajes, unos alimentos, unas dietas alimenticias para el ganado más óptimas, esto sin duda, reducirá los costes que tiene el ganadero. Entonces, estamos trabajando en estas dos líneas, en la digitalización de las explotaciones agrarias y en la alimentación animal. Vendrán más actuaciones en los próximos años.