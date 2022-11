La secretaria general del PP nacional, Cuca Gamarra, ha criticado este viernes, en un acto celebrado en Palma, la normativa conocida coloquialmente como la ley del ‘solo sí es sí’, que ha descrito como «el máximo exponente de la intransigencia ideológica e incompetencia política».

«Todos los españoles hablan de esto, del despropósito de este gobierno, fruto de la incapacidad», ha dicho la dirigente popular durante la inauguración de la Conferencia Política del PP balear, que concluirá este sábado el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Durante su intervención, Gamarra ha lamentado que «estas políticas populistas las pagan las víctimas», un hecho que «está detrás de la aplicación de esta ley».

«Esto es lo que pasa cuando se deja en manos de Podemos el Código Penal, que lo pagan las víctimas de los delitos sexuales», ha sentenciado la secretaria general.

En este sentido, Gamarra ha censurado también «la soberbia de no reconocer los errores» del Gobierno central, y ha advertido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que, «sabiendo que Irene Montero no va a dimitir, se le puede cesar».

«Quien tiene la capacidad de corregir y no lo hace, evidentemente no está a la altura de las mujeres de este país, y ese es Pedro Sánchez», concluyó Gamarra que ha abierto la convención de los populares de las Islas, que no celebraban un evento de estas características desde principios de 2015, y que lleva por título ‘Preparados. Ilusionados. Decididos’.

Durante la jornada de mañana sábado tendrá lugar, en primer lugar, un encuentro entre el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, y el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Palma, Jaime Martínez Llabrés, que hablarán sobre ‘El papel de una gran ciudad en el desarrollo de la autonomía’.

Posteriormente, representantes de los consells insulares analizarán ‘Un plan para Balears’ y serán presentados por el presidente del PP de Mallorca y candidato del partido al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Justo después, Marga Prohens, liderará una mesa de diálogo sobre sostenibilidad que contará con la participación de la directora general para España y Portugal de Afiniti, Alicia Richart, la directora de Política Energética de la Unión Europea, Cristina Lobillo, y el director general de Endesa en Balears, Martí Ribas.

Finalmente, la presidenta del PP balear, Marga Prohens, expondrá las conclusiones de la conferencia y, aproximadamente a las 13.00 horas, el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pronunciará su discurso de clausura.