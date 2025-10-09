Feriantes de Palma: «Éramos cuatro que le pegábamos al marine americano del portaaviones y no caía»

«La verdad es que podemos decir de primera mano que los americanos preparan muy bien a sus soldados. Están instruidos para matar. Nosotros éramos cuatro que le pegábamos y el marine no se enteraba de nada. Y eso que iba borracho». Así de claro y rotundo se muestra uno de los feriantes con los que ha hablado OKBALEARES y que ha decidido mantener su anonimato para evitar tener problemas.

«Resulta que este marine estadounidense entró buscando pelea en las carpas, completamente borracho y fuera de sí. Sin venir a cuento comenzó a dar empujones y puñetazos. No atendía a razones y tuvimos que ir hasta cuatro personas para tratar de controlarlo, pero era imposible. Daba igual la forma en que le pegaras, el marine se levantaba y venía a por nosotros de nuevo. Era un auténtico peligro público. La Policía tendría que controlar a este tipo de personas», concluye.

Las imágenes exclusivas obtenidas por OKBALEARES muestran una escena de auténtico caos: varios feriantes se enzarzaron a golpes con el fornido marine que había desembarcado del portaaviones USS Gerald R. Ford, que ha permanecido seis días en la bahía de Palma. El soldado estadounidense resiste los impactos pese a tambalearse por la ingesta de alcohol. En un momento de la pelea, el marine cae al suelo, pero vuelve a levantarse entre insultos y empujones antes de abandonar la zona a duras penas.

El USS Gerald R. Ford (CVN-78) recibe este nombre en honor al 38º presidente de los Estados Unidos, cuenta con una gran capacidad militar y es el más poderoso de la flota de la marina del país presidido por Donald Trump. Este coloso, de 337 metros de eslora, tiene 4.500 militares a bordo y transporta 90 aeronaves y tecnología de vanguardia, y su entrada en el Mediterráneo se produce en un momento geopolítico complicado y de máxima inestabilidad.

Los partidos de la izquierda balear aprovecharon su presencia para convocar una protesta en el Paseo Marítimo a la que sólo acudieron una docena de activistas. La concentración, convocada por la plataforma Mallorca per la Pau y a la que se han adhirieron otras entidades, quedó reducida a su mínima expresión y los asistentes corearon gritos de Mallorca no es base militar, fuera barcos de guerra y OTAN no, Mallorca es tierra de paz.

La ex ministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos, Irene Montero, también expresó su conformidad con la llegada del portaaviones nuclear de Estados Unidos a Mallorca.

Montero exigió al Gobierno de España que preside Pedro Sánchez que no autorizara la llegada de este barco norteamericano ya que «evidencia la complicidad de Estados Unidos con el genocidio que se está cometiendo en Palestina y su voluntad de demostrar que también manda en Europa».

«Al mismo tiempo que apoya el genocidio y presenta junto a Netanyahu un plan de dominación colonial de Palestina, EEUU muestra con este portaviones que también manda en Europa», afirmó la eurodiputada.