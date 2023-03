El Mallorca aporta nada menos que siete jugadores a las diferentes selecciones en el último parón de la temporada en Primera División. Siete futbolistas se han incorporado ya a sus respectivos equipos y no regresarán hasta final de mes o, en el caso de Kang In Lee y Gio González, hasta el día antes del Mallorca-Osasuna, programado para el viernes 31 de marzo. Aguirre se quejó en rueda de prensa de esta circunstancia.

El portero Rajkovic (Serbia), los defensas Augustinsson (Suecia) y Hadzikadunic (Bosnia), y el delantero Muriqi (Kosovo) disputarán partidos correspondientes a la primera fase de clasificación para la Eurocopa de Naciones de 2024, que se disputará en Alemania; el defensa Gio González (Uruguay) y el media punta Kang In Lee (Corea del Sur) participarán en dos encuentros amistosos, mientras que el portero Leo Román (España sub-21) también intervendrá en dos choques que no serán de carácter oficial, también en plena fase de preparación para la Eurocopa sub21, que tendrá lugar del 21 de junio al 8 de julio de este año en Georgia y Rumanía.

La lista hubiera podido ser aún más amplia de haber sido convocados Valjent (Eslovaquia), Baba (Ghana) y Kadewere (Zimbabue), pero o bien están lesionados, caso del defensa central, o bien no han entrado en los planes del seleccionador, como sucede con el centrocampista, o bien no juega su selección, caso del delantero.

La horquilla de partidos internacionales en esta ventana va del 23 al 28 de marzo. El primero en intervenir será Hadzukadunic, que el jueves se enfrenta a Islandia y el domingo se mide a Eslovaquia. Será el primero que regrese a la isla. Rajkovic tiene su primer partido ante Lituania el viernes y el segundo ante Montenegro el lunes de la próxima semana. Coincidirá en fechas con Augustinsson, que el 24 se las ve con Bélgica y el 27 con Azerbayán.

Muriqi tratará de marcar goles con Kosovo este sábado ante Israel. Si no lo consigue tendrá una segunda oportunidad el martes siguiente ante Andorra. Las mismas fechas las comparte Leo Román, convocado por Santi Denia para enfrentarse al 24 ante Suiza y el 28 ante Francia.

Las fechas y los desplazamientos eran hasta ahora aceptables, pero se complican en el caso de Kang In Lee y Gio González porque implican un viaje larguísimo, tanto de ida como sobre todo de vuelta. El viernes el uruguayo se enfrenta a Japón y el surcoreano a Colombia, mientras que el martes 28 los dos jugadores del Mallorca se verán la cara en Seúl en un amistoso que a Aguirre no le ha hecho ni la menor gracia: «Volverán con sólo un día de descanso para el partido ante Osasuna». No le falta razón y, sobre todo en el caso de Kang, se trata del jugador más desequilibrante de la plantilla, pero éste es el peaje que hay que pagar por tener internacionales en el equipo.