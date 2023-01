Javier Aguirre: «No va a venir nadie a pagar cláusulas»

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, dijo hoy en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante Osasuna en El Sadar que «no va a venir nadie a pagar cláusulas», y sobre la posible salida de Kang aseguró que «es un tema cerrado, no hay nada». El mexicano agregó que no vendría nadie a sustituir a Lago «porque tengo muchos futbolistas en esta demarcación», y en cuanto al interés por el mexicano Diego Lainez lo dejó todo en el aire al afirmar que «no hablo de nadie que no esté con nosotros por respeto a sus equipos».

«Osasuna es un buen ejemplo a seguir porque lleva varios años en Primera consolidado. El entrenador también lleva tiempo y eso es positivo. Compiten a un muy buen nivel y en su campo es un equipo muy difícil de batir, y lo digo por experiencia propia», dijo en relación al partido de mañana.

Sobre la nueva visita a El Sadar, donde el Mallorca consiguió la pasada temporada la permanencia, admitió que «para mí éste es un campo especial y por supuesto también lo es para el Mallorca después de lo que pasó el año pasado. Les recordé hoy a los jugadores la buena actitud que tuvieron en ese partido y les he pedido que la repitan. Va a ser un partido distinto en cuanto al estado de ánimo del rival, aunque eso es normal».

Aguirre reveló que «tienen pequeñas molestias Galarreta y Dani Rodríguez, pero van a viajar y veremos qué pasa en las próximas horas», y sobre la posibilidad de efectuar rotaciones, ya que el equipo disputará dos partidos de Liga y uno de Copa en los próximos días, afirmó que «tendrá que jugar todo el mundo porque tenemos tres partidos muy complicados. Nos jugamos el futuro en Liga y Copa y si lo sacamos adelante daríamos un buen salto».

En cuanto a la situación de mercado, habló primero de los casos de Lago y Llabrés, uno ya en el Málaga y el otro en la rampa de salida: «les dije que si querían quedarse podían hacerlo, pero que tendrían pocas posibilidades de jugar. Le expliqué a Llabrés que necesitaba jugar, y se lo he dicho también a la directiva. No sé qué va a pasar y no tengo la menor queja de él porque es un profesional que entrena de manera magnífica. Para mí es el canterano con mayor proyección que tenemos».

Sobre la situación de los porteros, recordó que «los tres son muy buenos. Leo Román está con amplias posibilidades. De hecho me llevo a los tres porteros en Liga y en Copa. Jugó Greif en Copa porque no lo había visto más que en los entrenos, pero insisto en que creo que somos una de las cuatro plantillas con mejores porteros de la Liga».

Finalmente, negó que hubiera peligro de que salieran Kang y Muriqi y se mostró además tajante al respecto: «Lo de Kang tranquilo. Es un tema cerrado. No va a venir nadie a pagar cláusulas».

En cuanto a fichajes, aseguró que no había pedido a nadie para reemplazar a Lago: «no tengo pensado que venga nadie en su lugar, en absoluto, porque tenemos a muchos futbolistas en ese puesto» y se negó a ser más preciso en cuanto al mexicano Diego Lainez: «No puedo hablar de gente que no está con nosotros por respeto a sus equipos».