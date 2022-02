Giovanni González está cumpliendo su gran sueño, jugar en la Liga Española. Sus notables actuaciones con Peñarol le catapultaron a ser internacional absoluto con su selección en 16 ocasiones. Hijo de Juan Antonio González -ex jugador de Oviedo, Granada y Atletico de Madrid- el lateral diestro de 27 años se siente entusiasmado por este nuevo reto. OKBALEARES ha podido conversar con el charrúa dos días antes del duelo ante el Athletic Club de Bilbao.

Pregunta.-¿Qué tal sus primeros días en isla?

Respuesta.-La verdad es que muy bien. Estoy súper contento de estar aquí y de estar disfrutando de jugar en una de las mejores ligas del mundo. Tenía una gran ilusión por conocer a mis compañeros y entrenar con ellos. Desde el primer día me acogieron como uno más y es algo que valoro mucho.

P.-Llevaba dos entrenos con el equipo, y García Plaza ya tiró de usted en la eliminatoria copera. ¿Le sorprendió su titularidad frente al Rayo Vallecano?

R.-No me lo imaginaba, pero se dio de esa manera. Un orgullo haber podido debutar con la camiseta del Mallorca, ya que para mí es un sueño cumplido. Estar en el fútbol europeo es algo que había deseado desde pequeño, siempre he tenido ese objetivo en mi mente.

P.-En la Copa del Rey le vimos actuar como extremo. Su polivalencia es un de los motivos por los cuales el club le fichó, ya que en River usted actuaba en el extremo diestro, pero su mayor rendimiento ha sido desde el lateral. ¿Dónde se siente más cómodo?

R.-Trato de adaptarme donde el míster me coloque. Juegue donde juegue, siempre lo haré con la mejor cara para ayudar a mi equipo, pero bueno, todos saben que me siento mejor en el lateral derecho. Aún así, como te he dicho, en cualquier lugar donde me pongan daré todo de mí.

P.-Tras cuatro derrotas consecutivas en el campeonato liguero, el triunfo ante el Cádiz supuso cortar de raíz una dinámica preocupante. ¿Ha notado al vestuario liberado tras esta victoria?

R.-Sí, se ha notado mucho. Quiero aprovechar para dar las gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico y a todos los trabajadores del club por el recibimiento que me han dado. Desde el primer momento me han hecho muy fácil la adaptación y eso me está ayudando a disfrutar aún más esta nueva experiencia. La victoria del sábado nos ha dado confianza para afrontar los próximos encuentros.

P.-A pesar de que tuvo varias ofertas de equipos de renombre, optó por elegir al club balear. ¿Por qué el Mallorca?

R.-Como bien dices, tenía varias propuestas, pero mi sueño de niño era jugar en España. Otro motivo que también he tenido en cuenta es el idioma, la educación, la cultura y los valores que se dan en este país. Estoy convencido de que he tomado la mejor decisión.

P.-Hay que destacar que coge el testigo de su padre, Juan Antonio González, que tuvo una exitosa carrera en clubes como el Atlético de Madrid, Oviedo y Granada.

R.-Eso es. Sin duda ha sido otro motivo por el cual he elegido al Mallorca. Pasé muchos años de mi infancia en España y uno le toma cariño a toda su gente. No tiene precio poder seguir su camino.

P.-Llega un mes crucial para ustedes, ya que tres de los cuatro partido se disputan en el Visit Mallorca Stadium. ¿Momento para dar un golpe sobre la mesa?

R.-Pienso que sí. Necesitamos a toda la afición hasta final de temporada. El otro día se hicieron notar y tuvieron gran culpa de la remontada ante el Cádiz. Lo disfruté muchísimo y estoy convencido de que con ellos nos haremos fuertes en casa. Ganar estos partidos nos daría mucha tranquilidad de cara al futuro.