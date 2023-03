Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, calificó a su rival de mañana, el Betis del chileno Manuel Pellegrini, como «un equipo de autor» que «tiene mucho talento, le gusta tener la pelota y no se precipita. Su estilo es siempre reconocible». El mexicano confirmó la baja de Valjent, que tiene un problema renal, pero en cambio aseguró que Kadewere ya está disponible tras superar un proceso vírico. El uruguayo Gio González volverá a ser el sustituto del defensa eslovaco.

«Me gusta el Betis. Defiende bien con la pelota, tiene mucha seguridad en lo que hace y su banquillo es profundo. Se demuestra que el ingeniero ha trabajado bien con ellos», bromeó Aguirre refiriéndose al mote de Manuel Pellegrini, que se sacó el título de ingeniero civil antes de dedicarse al fútbol profesional. El mexicano, eso sí, no sabe si su rival acusará o no la derrota del pasado jueves ante el Manchester United en la Europa League «porque eso nunca se sabe. Lo que es seguro es que no querrán perder dos partidos seguidos».

El técnico bermellón admitió que el regreso de Muriqi tras su sanción les da «muchas alternativas», pero no aclaró quién le acompañaría en ataque. «Cada uno tiene características diferentes». «Tengo claro quién va a jugar, pero no lo diré», admitió, de nuevo bromeando.

Aguirre subrayó el buen momento de Kang In Lee, autor del gol del empate el pasado fin de semana ante la Real Sociedad y aseguró que «es nuestra labor intentar que el equipo se aproveche de su gran estado de forma». Finalmente, afirmó estar «alegre, pero preocupado a la vez» por la llamada de siete jugadores del Mallorca en el próximo parón de selecciones. «Nos perjudica el Corea-Uruguay porque Gio y Kang volverán el día antes. Veremos cómo planificamos los entrenos sin tantos jugadores, pero ya habrá tiempo de preocuparse de eso. Ahora nos centramos en el Betis», dijo para finalizar la conferencia de prensa.