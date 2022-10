Pellegrini se la devuelve a Mourinho once años después

Manuel Pellegrini, a horas de que su Betis visite a la Roma en la fase de grupos de la Europa League, se la ha devuelto a José Mourinho más de once años después. El técnico chileno ha recordado su etapa en el Málaga y la famosa frase del entrenador portugués sobre él para mandarle un dardo envenenado a su compañero de profesión.

«Mourinho es un entrenador que ha tenido una carrera brillante y que yendo a la Roma ha hecho una elección de madurez. Recuerdo que cuando tras entrenar al Real Madrid, yo me fui al Málaga y él tomó mi puesto. Entonces dijo que él nunca habría entrenado a un equipo como el Málaga. Una frase que se convirtió en viral, como se dice hoy en día. Yo estaba orgulloso de haber ido al Málaga porque vivo de desafíos y aquello era un proyecto nuevo y llegamos a cuartos de final de la Champions. Creo que a Mourinho le ha sucedido un poco lo mismo. Él estaba en la élite del fútbol y ahora él también vive de desafíos, como llevar a la Roma a la Champions o ganar la Conference League», ha dicho Pellegrini.

Hace más de once años, el 2 de marzo de 2011, cuando José Mourinho era entrenador del Real Madrid, el portugués fue preguntado acerca de si le podía ocurrir lo mismo que a su antecesor Manuel Pellegrini: ser destituido si no ganaba ningún título. El conjunto blanco tenía a final de temporada la final de la Copa del Rey contra el Barça, que finalmente ganaría, pero la Liga y la Champions estaban perdidas.

En ese momento, hace poco más de once años, el técnico chileno dirigía al famoso Málaga de Al-Thani y Mourinho le afeó su cambio de trabajo. «Lo mismo no me puede pasar porque si el Real Madrid me echa no voy a entrenar al Málaga. Me iría a un gran club de Inglaterra o Italia», dijo el portugués.

Más de una década después, Manuel Pellegrini, antes de enfrentarse una vez más a Mourinho, esta vez en la Europa League, se la ha devuelto. El Betis visita este jueves a la Roma en la fase de grupos de la segunda competición europea y el duelo, con tres puntos de distancia entre ambos, se prevé caliente en el campo y también en los banquillos.

Afirmaba Manuel Pellegrini en La Gazzetta dello Sport que «Mourinho se ha hecho con jugadores que le han hecho crecer». «No entró en decadencia, pero tuvo salidas conflictivas en todos los últimos grandes clubes donde estuvo. Por eso mismo la elección de la Roma es un paso de gran madurez. En mi opinión, un paso que yo hice hace diez años antes yéndome al Málaga. Y ahora la Roma tiene a un gran entrenador con el cual puede dar un salto de calidad definitivo. Para mí es un objetivo claro porque están adquiriendo a grandes jugadores como Dybala», opinó el chileno.