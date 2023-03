Javier Aguirre no se anduvo por las ramas y confirmó al zimbabuense Kadewere como el sustituto del sancionado Muriqi mañana ante la Real Sociedad. «Muriqi tiene un gran peso en el equipo, pero un solo jugador no es suficiente para sostenerlo, les puedo garantizar que no jugaremos con diez», afirmó el mexicano, que sobre el hecho de que su equipo haya perdido todos los partidos en los que no ha intervenido el kosovar dijo que «es sólo un dato anecdótico». Aguirre confirmó también la baja por lesión de Martin Valjent, que no ha podido recuperarse a tiempo.

«Tenemos mañana un partido muy complicado. Es cierto que ellos no llegan en su mejor momento y me he preguntado si quizás era el instante idóneo para enfrentarlos, pero lo cierto es que tienen grandes jugadores y todos te pueden hacer un gol en cualquier momento. Tendremos que estar muy atentos en todo momento», agregó el entrenador, que no quiso confirmar si habrá cambio de sistema, aunque todo apunta al regreso de Baba al medio campo: «Mañana lo decidiremos, hemos ensayado de las dos maneras e incluso no descarto cambiar durante el partido si es necesario».

Aguirre recordó que en los dos partidos ante la Real Sociedad «competimos muy bien, pero nos marcaron muy pronto y luego no supimos remontar» y calificó a Imanol Alguacil como alguien que «me encanta». «Es como Pacheta del Valladolid, te dan ganas de irte a tomar una caña con ellos. Como colega le respeto y le admiro por lo que ha conseguido».

El entrenador mallorquinista acabó la rueda de prensa lamentando que el partido sea a las dos de la tarde. «Son ya nueve creo, es excesivo, no es un horario cómodo» y también se quejó de que el choque ante Osasuna se haya fijado en viernes, «porque el miércoles hay un amistoso Corea-Uruguay en el que intervendrán Gio y Kang, y eso significa que regresarán a la isla con menos de 24 horas de diferencia. Entiendo que Osasuna tiene semifinal de Copa y todo eso, pero para nosotros es muy perjudicial».