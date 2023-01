Javier Aguirre: «Estamos muy lejos de la meta, nos falta remar bastante todavía»

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, alabó al Cádiz, rival en el último partido de la primera vuelta, del que dijo que «la clasificación no refleja sus méritos, es un equipo que hace muchas cosas bien». El mexicano está preocupado «por los arranques que estamos teniendo en las primeras y las segundas partes» y aseguró que «les he dicho a los jugadores que hay que mejorar eso». Aguirre aseguró también que «no hay caso Kang» porque «él está contento, tiene contrato y su cláusula es de 30 millones. Eso me parece mucho dinero».

«No he hablado con Kang de su futuro. Él está con nosotros, tiene contrato y mientras no llegue alguien y pague su cláusula, que es de 30 millones, todo puede pasar. De momento no contemplamos esa posibilidad», afirmó el mexicano, que en cambio dijo, sobre la salida del argentino Cufré, que «él me pidió salir porque sentía que tenía una buena oportunidad. Pasó lo mismo con Russo y me parece legítimo. Por eso les dije que desde mi perspectiva se podían marchar, aunque también les dejé claro que todo dependía de la directiva».

Aguirre no presionó a la dirección deportiva en la conferencia de prensa sobre la necesidad de fichar a un sustituto. Más bien al contrario, recordó que «también tenemos la posibilidad de jugar con Gio y Maffeo a banda cambiada, pero ha entrenado Marco -jugador del filial- con nosotros y ya el año pasado me impresionó».

«Los papeles de Dennis han llegado y creo que con un 99% podrá estar con nosotros en Cádiz. Me está gustando su adaptación. Le falta ritmo de competición, pero lo que he visto de él en los entrenos ha sido muy positivo», agregó sobre la reciente incorporación del defensa sueco, que aún no ha sido inscrito en la Liga.

En cuanto al partido de mañana dijo que «tanto el Cádiz como nosotros somos equipos que no tenemos mucho tiempo la pelota. Seguro que saldrán a por nosotros, pero intentaremos estar muy juntitos porque son peligrosos. El Cádiz hace muchas cosas bien, de hecho los puntos que tiene no reflejan su fútbol ni sus méritos. No va a ser un partido fácil ni mucho menos».

«Nos está costando entrar bien en los partidos, tanto en el arranque de la primera parte como de la segunda. Nos ha pasado en Pamplona y en San Sebastián. Hemos insistido esta semana en la necesidad de mejorar eso porque luego nos cuesta remontar», admitió el mexicano.

Finalmente, sobre la posibilidad de que el Mallorca se relaje al llevar ya 25 puntos recordó que «hay ejemplos de equipos que hacen una excelente primera vuelta y luego caen en la segunda porque ven muy cerca el objetivo. Con Osasuna llegamos con 42 puntos a las seis últimas jornadas y luego perdimos los partidos que quedaban. Más tarde me pasó exactamente lo mismo con el Espanyol. Es mi labor no permitir que haya relajación porque, de hecho, estamos aún muy lejos de la meta. Nos toca remar bastante todavía».