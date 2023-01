Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, dijo hoy en la previa del partido de octavos de final de la Copa del Rey que se disputará mañana en el Reale Arena que la Real Sociedad «es favorita» y que le considera «el equipo más en forma de la Liga». No obstante recordó que «ésta es otra competición» y que «ya han caído ocho clubes de Primera». «Nosotros iremos, con nuestras armas y con toda la humildad del mundo, a intentar clasificarnos para los cuartos de final».

El técnico adelantó que habría rotaciones en el partido recordando que «el viernes tenemos otro compromiso muy importante ante el Celta», y aunque no quiso dar la alineación sí que confirmó que tanto el portero eslovaco Dominik Greif como el media punta coreano Kang In Lee (que no podrá jugar en Liga porque está sancionado) serán mañana de la partida. Aguirre también ratificó la baja de Galarreta, «al que estamos intentando recuperar para el viernes».

«Es cierto que no hemos tenido buenos resultados desde que hemos vuelto del parón del Mundial, pero veo al equipo trabajar y sé que vamos a más. Estoy convencido de que seguiremos creciendo y el partido de Copa es una buena oportunidad para reivindicarnos», agregó el mexicano, que dijo estar seguro de que será «un choque muy bonito, con dos estilos diferentes».

Aguirre también habló de la mala racha que atraviesa Muriqi y recordó al respecto que «eso es ley de vida de los goleadores, todo se basa en si entra o no la pelota. Tuvo una oportunidad ante Osasuna, pero no hubo suerte. A ver si mañana puede marcar». En cuanto a la baja de Russo, adelantó que el mallorquín Gayà tendría «minutos» en el Reale Arena y que luego «valoraremos si nos puede servir para reemplazar a Russo. Lo conocemos perfectamente y sabemos lo que nos puede dar».

Finalmente, Aguirre recordó el último partido jugado por el Mallorca en San Sebastián y el gol que se le anuló a Amath, y que hubiera supuesto el empate a uno. «El VAR le insistió mucho al árbitro para que fuera al monitor a ver la jugada, porque él había dado el gol. Ahí fue donde pregunté que quién manda en el campo, si el VAR o el árbitro, y aún no lo tengo claro».