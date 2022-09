Kang In Lee se sube al último tren del Mundial

El Mallorca aportará cuatro jugadores a las diferentes selecciones en el próximo parón Kang In Lee vuelve a la selección coreana de Paulo Bento Baba se confirma como indiscutible para Ghana, a quien representará en Qatar Rajkovic cumple sanción con Serbia y no jugará con su selección en esta ventana Valjent y Muriqi, que no irán al Mundial, citados con Eslovaquia y Kosovo