El Mallorca rescata de entre los escombros un punto que vale su precio en oro e interrumpe su racha de seis derrotas consecutivas ante la Real Sociedad en un partido de dos caras en el que Aguirre consiguió sobrevivir a una primera parte pésima revitalizando al equipo tras el descanso a base de cambios de jugadores y de sistema. Kang In Lee, autor del empate, fue el mejor futbolista local y la Real Sociedad, superada en el segundo acto, se queja de un gol anulado a Le Normand que pudo ser el 1-2.

Pese a que Aguirre había advertido en la previa que en los dos partidos jugados esta temporada ante la Real Sociedad había sido necesario remar contra corriente tras encajar en ambos casos goles tempraneros, el equipo volvió a tropezar en la misma piedra y a los dos minutos ya iba por debajo en el marcador, aunque pudo haber sido incluso antes si al filo de los sesenta segundos Rajkovic no le hubiera cerrado el camino del gol a Oyarzábal.

Aguirre se desesperó en la banda cuando comprobó la facilidad con la que el atacante donostiarra había vulnerado el área mallorquinista, pero no le dio tiempo a corregir nada. Casi de inmediato un pase filtrado de Brais Méndez a Silva llevó al canario a la zona de castigo, donde atrajo a tres defensas antes de frenar en seco y habilitar a Carlos Fernández, que soltó un disparo raso al lugar contrario al que se encontraba Rajkovic. El estadio se quedó en un completo silencio.

El 0-1 alteró por completo todos los planes del banquillo mallorquinista y le dio a la Real, un equipo con un espectacular manejo de balón, los argumentos necesarios para diseñar un paisaje idílico. De la mano de David Silva, indetectable durante toda la primera parte, el equipo de Imanol Alguacil obligó al Mallorca a perseguir sombras con el único objetivo de desgastarle y esperar su oportunidad al contragolpe.

Por suerte ya no volvió a llegar cerca de Rajkovic, pero es que tampoco en la portería de Remiro hubo demasiada circulación. Más allá de un pase de Maffeo a Kadewere que el zimbabuense resolvió con un disparo al lateral de la red. el Mallorca no existió en ataque pese a las buenas intenciones de Kang In Lee, hoy anclado a la banda derecha. Si a eso se le añade un arbitraje sibilino de Martínez Munuera es fácil entender por qué se llegó al intermedio sin más variación y, lo que es peor, sin demasiadas esperanzas de que la situación pudiera dar un vuelco en la segunda parte.

Aguirre, sin embargo, no estaba dispuesto a resignarse y no esperó un segundo más para mover ficha. Abdón y Amath pisaron el césped en el arranque de la segunda parte y se quedaron en el vestuario Jaume Costa y Kadewere en una permuta que no sólo fue física, sino también táctica. El equipo prescindió del sistema de tres centrales y regresó muchos partidos después al 4-4-2, con Maffeo como improvisado lateral izquierdo.

El movimiento táctico del mexicano fue mano de santo. El Mallorca se transformó por completo y arrancó el segundo acto devorando a una Real Sociedad totalmente superada que no supo como reaccionar y que no tardó en acabar recibiendo el gol del empate. A los 49 minutos Rajkovic sacó de puerta, Abdón peinó hacia el área y allí Kang, aprovechándose del resbalón de Pacheco, dribló a Remiro y marcó a portería vacía.

El 1-1 no sació al Mallorca, que se fue a por la victoria consciente de que su rival estaba tocado. La Real Sociedad, en efecto, cayó en picado y se sometió a los de Aguirre, aunque a los 59 minutos el estadio volvió a estremecerse cuando en un saque de esquina Le Normand cabeceó a la red. El francés corrió a celebrar el gol, pero de manera inesperada Martínez Munuera, por motu propio, sin intervención del VAR, lo anuló al considerar que se había colgado sobre Galarreta para rematar.

La matinal pudio haber sido sobresaliente si Amath tiene a los 85 minutos algo más de puntería, pero su disparo se estrelló en la base del poste y el partido acabó con un reparto de puntos que le sirve mucho más al Mallorca que a la Real Sociedad, y del que hay que darle gran parte de culpa al banquillo de Aguirre, que supo leer lo que necesitaba el equipo y cambió una dinámica que le dirigía hacia una nueva derrota. Ahora, a pesar en la próxima semana, de nuevo a las dos de la tarde, en el campo del Betis.

Mallorca: Rajkovic (1), Maffeo (2), Gio González (1), Raíllo (1), Nastasic (1), Jaume Costa (1), Galarreta (1), Baba (1), Dani Rodríguez (1), Kang In Lee (3) y Kadewere (1). Abdón (2) por Kadewere (46′), Amath (1) por Jaume Costa (46′), Ángel (1) por Dani Rodríguez (67′), Antonio Sánchez (1) por Kang In Lee (81′), Battaglia (1) por Galarreta (81′).

Real Sociedad: Remiro (1), Gorosabel (1), Pacheco (1), Le Normand (1), Diego Rico (2), Mikel Merino (1), Zubimendi (1), Brais Méndez (1), Silva (2), Oyarzabal (1) y Carlos Fernández (1). Sorloth (1) por Carlos Fernández (62′), Cho (1) por Oyarzabal (69′), Kubo (1) por Silva (80′)

Árbitro: Martínez Munuera (1). TA Dani Rodríguez, Gio González, Carlos Fernández, Sorloth. TR Mikel Merino (89′)

Goles: 0-1 Min.2: Carlos Fernández; 1-1. Min.49: Kang In Lee

Estadio: Son Moix, 13.840 espectadores.