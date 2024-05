Un ex alto cargo del Govern, condenado por agresión sexual a una mujer y atacar a un policía

El ex alto cargo del Govern balear Juan Antonio Serra Ferrer, nombrado por el vicepresidente Toni Costa como gerente de la Entidad Pública Empresarial de Telecomunicaciones e Innovación (Ibetec) y cesado a finales de noviembre al estar implicado en un caso de agresión sexual a una mujer y atacar a un policía, ha aceptado este viernes una condena de dos años de cárcel, que no cumplirá.

Serra ha consignado 1.000 euros en el Juzgado en concepto de indemnización, por lo que se le ha aplicado una atenuante de reparación del daño. No entrará en prisión porque se le ha concedido una suspensión de la pena, ya que no tiene antecedentes penales. Ahora bien, esta suspensión será efectiva si no comete ningún otro delito en los próximos cinco años y paga las cantidades que faltan para compensar a las víctimas.

La Fiscalía y la acusación particular -el agente agredido, asistido por el Sindicato Unificado de Policía- han accedido a rebajar su petición de condena y Juan Antonio Serra Ferrer ha reconocido los hechos.

El ex alto cargo del Govern de Marga Prohens ha aceptado el relato de la Fiscalía, lo que implica reconocer que en mayo de 2022, en un local de Paseo Mallorca de Palma, intentó besar y lamió la cara a una desconocida sin consentimiento, y que propinó un puñetazo a uno de los policías que lo detuvieron, cuando intentaba marcharse.

«Me adhiero», es todo lo que ha dicho Serra Ferrer en la vista, a la pregunta de la juez sobre si se conformaba con las penas. De este modo ha asumido una condena por un delito de agresión sexual, otro de atentado a agente de la autoridad y dos delitos leves de lesiones. Por cada uno de los dos primeros ha aceptado una condena de un año de cárcel y por cada uno de los leves, 900 euros de multa, recoge la agencia Europa Press.

Además de estas penas, no podrá concurrir en listas en procesos electorales durante el tiempo de la condena. Igualmente se le impone una orden de alejamiento de 700 metros, durante cinco años, en favor de la mujer agredida; medida de libertad vigilada por cinco años; y la obligación de asistir a un programa formativo de educación sexual. Asimismo, queda inhabilitado para trabajar con menores durante siete años.

La Fiscalía pedía inicialmente tres años y tres meses de cárcel y el policía, cinco años de prisión. Anteriormente, Serra Ferrer había descartado un acuerdo procesal con las acusaciones porque negaba su versión. En su escrito de defensa planteó atenuantes de embriaguez y de reparación del daño.

Antes del juicio, el SUP ha expresado que buscaba dar «ejemplo» con la acusación en este caso: «Se tienen que acabar ya las agresiones a policías nacionales», ha declarado ante los medios el portavoz y secretario del Sindicato Unificado de la Policía de Baleares, Manuel Pavón, subrayando que les resulta indiferente «quién sea la persona agresora», incluido un ex alto cargo del Govern balear.

Toni Costa no se pronuncia

El vicepresidente y portavoz del Govern, Toni Costa, ha evitado pronunciarse sobre la condena, tras llegar a un acuerdo, del ex gerente de la Entidad Pública Empresarial de Telecomunicaciones e Innovación (Ibetec), Juan Antonio Serra Ferrer.

«Como portavoz no entraré en valoraciones de la situación personal de una persona que actúa en el ámbito privado y hace bastantes meses que no forma parte del Govern», ha sentenciado Costa este viernes.