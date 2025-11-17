Estafa 55.000 euros a sus compañeros de trabajo y lo ‘cazan’ en un salón de juegos de Palma

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por estafar cerca de 55.000 euros a dos compañeros de trabajo, a quienes les dijo que había invertido el dinero en bolsa pero en realidad se lo gastaba en salones de apuestas de Palma.

Una de las víctimas explicó a los agentes que había realizado varias transferencias bancarias al presunto autor de los hechos, además de entregarle dinero en efectivo para que lo invirtiese en el mercado bursátil a través de una gestión, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares.

Sin embargo, el hombre no realizó la inversión y decidió desaparecer sin decir nada. En ese periodo de tiempo, el afectado manifestó que tenía numerosas capturas de pantalla y justificantes que acreditaban lo ocurrido, en concreto, apuntó que le había estafado unos 50.000 euros.

Otro día, un segundo afectado explicó a la Policía que le había ocurrido algo similar con el mismo compañero de trabajo. En su caso, le había prestado 5.000 euros para invertir en bolsa, pero después el presunto estafador no se había vuelto a presentar a su puesto de trabajo y no le dio ninguna información sobre el dinero.

Finalmente, el pasado jueves una de las dos víctimas llamó a la Policía Nacional tras localizar en un salón de juegos de la capital balear al presunto estafador, que padece un problema de ludopatía. Rápidamente los agentes hablaron con el hombre, quien admitió su implicación en los hechos, por lo que fue detenido por un presunto delito de estafa.