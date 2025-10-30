Detenido un marroquí por dar un lametón a una chica y tocarle el culo a otra en una discoteca de Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un hombre de 25 años, de origen marroquí, acusado de dar un lametón en la cara a una chica a la que no conocía de nada y de tocarle el culo a otras dos en una conocida discoteca de la barriada de Santa Catalina de Palma. El arrestado está acusado de ser el presunto autor de un delito de agresión sexual mediante tocamientos.

Según informaron fuentes policiales, los hechos se produjeron cuando el marroquí, sin antecedentes hasta la fecha, se acercó a un grupo de amigas que se encontraba disfrutando de la noche en el local y, sin consentimiento alguno, tocó las nalgas de una de ellas. La víctima, sorprendida y molesta por la situación, le recriminó su comportamiento de inmediato, tras lo cual el hombre se alejó hacia otra zona del establecimiento.

Sin embargo, lejos de cesar en su actitud, el presunto agresor regresó minutos después al mismo grupo. En ese momento, se aproximó nuevamente a la joven y, sin mediar palabra, le lamió la cara y la boca un gesto que generó una gran incomodidad y rechazo entre las presentes. Acto seguido, el mismo individuo tocó las nalgas de otra de las amigas, repitiendo así la conducta anterior.

Ante la reiteración de los tocamientos y el acoso, las víctimas decidieron alertar al personal de seguridad de la discoteca, quienes actuaron con rapidez. Los vigilantes activaron el protocolo establecido en estos casos a la perfección y retuvieron al hombre hasta la llegada de una patrulla de la Policía Nacional, que se desplazó al lugar para proceder a su identificación y posterior detención.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias correspondientes antes de ser puesto a disposición judicial. Las víctimas, por su parte, interpusieron la denuncia formal y recibieron asistencia tras lo ocurrido.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el arrestado se enfrenta a cargos por un delito de agresión sexual, tipificado en el Código Penal español, que castiga los actos de naturaleza sexual realizados sin el consentimiento de la víctima. La Policía Nacional continúa recabando información y posibles testigos para completar el atestado y esclarecer por completo los hechos.

Este nuevo caso se suma a otros incidentes similares registrados en entornos de ocio nocturno, lo que ha llevado a las autoridades a insistir en la importancia de denunciar cualquier conducta de acoso o agresión sexual. Desde la Policía recuerdan que existen protocolos de actuación rápida en discotecas y locales de ocio, y animan a las víctimas y testigos a contactar con los servicios de emergencia o seguridad del establecimiento ante cualquier situación de riesgo.