El Govern que preside Marga Prohens (PP) no es capaz de adelantar cuáles son las contrapartidas más asumibles de las dos negociaciones que mantiene abiertas con Vox y el PSOE para aprobar techo de gasto y Presupuestos para 2026. A pregunta de OKBALEARES, el vicepresidente primero del Ejecutivo balear, Toni Costa, ha dejado claro que la preferencia es Vox, aunque las conversaciones con el PSOE siguen abiertas.

Costa ha reconocido este viernes que el socio prioritario para aprobar el techo de gasto es Vox -«con quienes ya hemos aprobado dos Presupuestos», ha afirmado-, aunque ha apuntado que también se están estudiando las propuestas del PSOE en el marco de unas negociaciones sobre el estado de las cuales, ha avanzado, dará todos los detalles el próximo martes en una comparecencia en el pleno del Parlament.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, Costa no ha revelado con qué grupo está más próximo el acuerdo, aunque ha reiterado que la voluntad primera del Govern es aprobar el paso previo a los Presupuestos autonómicos con quienes fueron socios de investidura, a quienes ha pedido «que entiendan que aprobar el techo de gasto es bueno»

Según ha reiterado, las negociaciones siguen abiertas y lo seguirán estando hasta el mismo día de su comparecencia parlamentaria.

Antoni Costa ha admitido que a día de hoy no sabe con quién estaría más próximo el acuerdo y ha insistido en pedir discreción en relación a las conversaciones, advirtiendo que «radiar» todo que se habla puede suponer «algún pequeño palo en la rueda de la negociación».

Hay que recordar que Vox ha concretado «en el cumplimiento de lo ya pactado para este año» para respaldar el techo de gasto que se plantea para el año 2026.