El Govern se reunirá la próxima semana con los grupos parlamentarios de Vox y PSOE para continuar las negociaciones del techo de gasto y los Presupuestos y cree que «hay posibilidad» de llegar a un acuerdo.

Así lo ha dicho este viernes el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern en la que ha abogado por mantener la discreción sobre las conversaciones con estos grupos que, ha remarcado, se mantienen abiertas.

«No tiramos la toalla», ha dicho el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, a la vez que ha pedido «paciencia» a los grupos parlamentarios.

Por otro lado, el Govern ya ha entregado a Vox el calendario de cumplimiento de los acuerdos de los pasados presupuestos, que habían solicitado los de Santiago Abascal como primer paso para comenzar a negociar el nuevo techo de gasto.

Para el conseller, tiene «todo el sentido del mundo» que hayan pedido este calendario para arrancar las negociaciones. También en relación con Vox, Costa ha separado las conversaciones del techo de gasto con las del decreto ley de proyectos estratégicos sobre el que, ha afirmado, «efectivamente hay negociaciones».

Igualmente, Costa ha abogado por mantener la discreción en las negociaciones al considerar que esta es «la primer consigna» que hay que tener en cuenta para que las negociaciones lleguen a buen puerto. En consecuencia, el Govern no informará del día en el que se sentará con los grupos y, ha dicho Costa, si «alguien quiere hacerlo, como si fuera un canal de televisión, allá ellos».

«Espero que la misma discreción que mantendrá el Govern la demuestren Vox y el PSIB», ha sostenido, a la vez que ha pedido a los socialistas que «no radien» a los medios de comunicación el contenido de las conversaciones.

Costa comparecerá próximamente en el Parlament para explicar el curso de las negociaciones.