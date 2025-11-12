Vox limita «al cumplimiento de lo acordado» sus exigencias para apoyar el techo de gasto de Prohens

Vox no añadirá exigencias extra a Marga Prohens para apoyar al Govern del PP en la aprobación del techo de gasto de Baleares para 2026. La portavoz del partido de Santiago Abascal, Manuela Cañadas, ha dicho este miércoles que «no estamos ligando ninguna ley ni ninguna petición al techo de gasto. Nosotros en lo que estamos es en el cumplimiento del pacto alcanzado para los anteriores Presupuestos».

Cañadas confirma que ya han existido reuniones con el Partido Popular para negociar su apoyo al techo de gasto de Baleares para 2026. Sin embargo, la portavoz de Vox lamenta que sigan «anclados en el cumplimiento del calendario de diferentes puntos del acuerdo de mayo de este año para los Presupuestos de 2025».

La discusión, según Vox, está en que «hay cosas que se dan por cumplidas sin un informe que las acompañe, hay otras que están pendientes y hay otras en las que no estamos de acuerdo».

Concretar estos escenarios es el trabajo negociador que se impone a partir de ahora entre Vox y el Partido Popular. Y todo se ceñirá a la concreción de esos cumplimientos plasmados en el documento del 30 de mayo que permitió a Marga Prohens tener Presupuestos. Unos Presupuestos de 2025 que ahora le permiten mirar a las elecciones de 2027 aunque tenga que prorrogar los actuales. La ley se lo permite.

«Por coherencia, Vox no entrará a hablar de un nuevo techo de gasto si no se han cumplido los acuerdos del Presupuesto anterior», ha detallado Manuela Cañadas.

A pesar de no contar en la actualidad con ningún apoyo externo en el Parlament balear, el Govern que preside Marga Prohens está decidido a presentar en el Parlament nuevos Presupuestos para 2026. Antes deberá ver aprobado el techo de gasto que ahora ya sabemos que rozará los 7.000 millones de euros con un aumento de 360 millones respecto a los que están actualmente en vigor y que sí consiguió pactar con Vox.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, señaló que el techo de gasto más alto de la historia de Baleares permitirá desarrollar las políticas necesarias para la transformación del modelo económico, además de reforzar los servicios públicos y responder a las necesidades de los ciudadanos.

En lo que va de legislatura, el techo de gasto se ha incrementado en casi 1.000 millones de euros. «¿Esto es un milagro?», se ha preguntado el conseller. «No», ha respondido él mismo a continuación, atribuyendo al incremento de la actividad económica la posibilidad de, bajando impuestos, poder ejecutar los presupuestos con superávit.

Asimismo, Costa ha destacado igualmente que, por tercera vez, el Ejecutivo autonómico plantea un escenario de déficit cero. «Es una satisfacción para este Govern», ha afirmado.

El techo de gasto, ha explicado, se ha aprobado con la previsión de mantener las normativas tributarias y sin tener en cuenta posibles cambios en el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) o el canon de saneamiento, lo que no excluye que se puedan incluir en la tramitación de los Presupuestos, si el techo de gasto recibe el visto bueno del Parlament, futuras modificaciones en estas materias.