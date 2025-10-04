El Consell reabre el Museo Marítimo de Palma que la izquierda inauguró sin cumplir las medidas de seguridad

El Consell de Mallorca reabre el Museo Marítimo de Palma que la izquierda inauguró la pasada legislatura sin cumplir las medidas de seguridad y que tuvo que cerrar las puertas antes de que sucediera alguna desgracia, dado que no contaba con sistema antiincendios ni con un plan de evacuación.

Ahora una vez subsanadas estas deficiencias ha vuelto a abrir sus puertas con un proyecto museográfico renovado que ha despertado gran interés entre los visitantes presentes en el acto inaugural en el que se dieron cita casi un millar de personas.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha celebrado el éxito de la jornada y el hecho de que «Mallorca cuente con un museo marítimo moderno, seguro y pensado para todos. Ha sido emocionante ver cómo la gente ha respondido con entusiasmo a este espacio que vuelve a latir con fuerza».

La exposición permanente está distribuida en cinco salas y un espacio educativo, con recursos audiovisuales, piezas arqueológicas inéditas, maquetas navales y objetos tradicionales de los oficios del mar. Además, han disfrutado de la exposición temporal de acuarelas Thálassa, de Irene Gayà.

El proyecto museográfico es una apuesta clara por la innovación, la inclusión y la divulgación. El museo incorpora textos en lectura fácil, paneles en braille, códigos QR con audiodescripción y lengua de signos, y sistemas compatibles con implantes cocleares. También se han adaptado los accesos y la señalización para garantizar una experiencia cultural accesible para todos.

Cabe destacar la colaboración de IB3, que ha cedido más de 200 minutos de material audiovisual sobre cocina tradicional mallorquina vinculada al mar. Los vídeos, procedentes de programas como Això és mel, Cuina amb Santi Taura, Gent de la mar, Fred i calent y Uep! Com anam?, enriquecen la experiencia cultural del museo y refuerzan el vínculo entre gastronomía y patrimonio marítimo.

La reapertura del Museo Marítimo de Mallorca marca un hito para la cultura de la isla. «Queremos que este museo sea un punto de encuentro vivo, abierto e inspirador para los mallorquines y mallorquinas, y también para todos aquellos que nos visitan y quieren conocer nuestra relación con el mar», ha señalado Galmés.

La fiesta inaugural ha combinado música en directo, gastronomía y cultura popular en un ambiente festivo y familiar.