Los colegios de Mallorca, Ibiza y Formentera retoman las clases este martes tras el paso de la DANA

Mallorca, Ibiza y Formentera retoman las clases este martes después de la suspensión de la actividad lectiva de este lunes ante la mejora de la situación meteorológica. El Govern ha informado a través de redes sociales que las clases se retomarán con normalidad y ha pedido a las familias y a la comunidad educativa que estén pendientes de las comunicaciones de sus centros y de la información de los canales oficiales.

La Aemet mantendrá la alerta amarilla en Mallorca, Ibiza y Formentera hasta las 12.00 horas de este martes, mientras que estará activa entre las 03.00 horas y las 18.00 horas en Menorca. Asimismo, se prevé que mañana se acumulen hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, lo que implica un «peligro bajo» en todo el archipiélago.

Aún así, la Aemet no descarta precipitaciones fuertes o muy fuertes en las Islas con rachas ocasionales de viento muy fuertes. Más probables durante la noche de este lunes y madrugada del martes.

Por su parte, el Ayuntamiento de Palma ha acordado rebajar el nivel del Plan Territorial Municipal (PlaterPalma) de la fase roja de emergencia a la situación de alerta 0 a partir de la tarde de este lunes, aunque mantiene diversas medidas preventivas ante la evolución de la situación meteorológica.

Por el momento se mantiene el cierre de todos los parques y jardines, la suspensión de las actividades culturales y deportivas municipales y el cierre de instalaciones municipales como bibliotecas, casals de barri, polideportivos y piscinas.

Estas restricciones se mantendrán hasta este martes por la mañana, con la excepción de Can Terrers y el parque de sa Ribera, que seguirán clausurados, según ha informado Cort en un comunicado.

El Ayuntamiento habilitó la pasada noche el polideportivo Germans Escales como espacio de acogida para 36 personas que se viven en distintos asentamientos de la ciudad ubicados en zonas inundables.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha realizado un seguimiento de la evolución de la DANA Adam durante el domingo y el lunes.