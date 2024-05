Carmen Planas recuerda que las «medidas valientes» hacia el turismo circular ya las planteaban las empresas

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, ha recordado este martes que las «medidas valientes» y necesarias para la transición hacia la circularidad en el turismo ya han sido planteadas anteriormente por las asociaciones empresariales y ha insistido en que requieren la colaboración público-privada.

Planas (CAEB) recuerda que las «medidas valientes» hacia el turismo circular ya las planteaban las empresas, donde ha reiterado que entre las vías necesarias para transitar hacia el modelo económico circular y sostenible están la formación que logre adecuar los estudios a las necesidades y demandas del mercado laboral, la inversión tecnológica, la innovación en productos y servicios y la sostenibilidad aplicada a los distintos sectores económicos.

La presidenta de CAEB ha recordado que la economía balear se ha recuperado lentamente de la caída de la pandemia creciendo a un ritmo «inusualmente alto» los últimos años porque también fue la que más cayó durante la Covid.

Sin embargo, Planas ha advertido de que esta fase de crecimiento sostenido sigue adoleciendo de «un grave problema de productividad» recordando que el 2023 cerró con PIB en el 4%, mientras el empleo subió un 4,6%. «Necesitamos más trabajadores para mantener el ritmo de actividad económica», ha argumentado.

La presidenta de CAEB ha analizado la situación de Palma y Baleares en conjunto como destinos y ha admitido que las cifras récord que se están registrando temporada tras temporada están afectando al bienestar del residente, aunque se ha referido a otros factores como el incremento poblacional y a problemas comunes a otros territorios como la dificultad del acceso a la vivienda, la movilidad y las infraestructuras obsoletas.

Planas también ha recordado que los salarios han crecido por encima de la inflación, especialmente en el convenio de hostelería -29,9% en 10 años, el doble que el IPC-, también en otros sectores que han firmado convenios recientes igualando o superando las cifras aprobadas por patronales y sindicatos en las últimas mesas de diálogo social.

Todos los invitados han reflexionado sobre el papel del sector turístico como uno de los principales motores de desarrollo de la economía española y portuguesa; un sector clave para definir la construcción de las ciudades y su entorno tanto desde el punto de vista urbanístico, como de servicios o cultural y de empleo, recoge CAEB en un comunicado.

Asimismo, han debatido sobre aspectos esenciales para el desarrollo y la modernización del sector turístico: la formación de los trabajadores, la mejora de la experiencia de los visitantes, el civismo, la sostenibilidad, la seguridad, la puesta al día de infraestructuras como aeropuertos y puertos, las alianzas para impulsar nuevas ofertas culturales y deportivas o los cambios tecnológicos.

El acto ha tenido lugar en el All in one de CaixaBank en Madrid, inaugurado por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y clausurado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.