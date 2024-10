Cariño, ¿Koldo te mantuvo informada?

Desconozco las motivaciones o puede que sí, de haberme puesto a escribir la columna viendo por televisión el Desfile en Madrid, coincidiendo con el 12 de octubre y bajo un fuerte aguacero. Lo siento, progres, soy un patriota y lo digo con orgullo y no precisamente por ser de extrema derecha, que es una construcción de vuestro relato woke y absolutamente nada más. A ver si os enteráis de una puñetera vez. No lo creo.

No hubo aviones, tampoco paracaidistas, porque el tiempo no acompañaba y la prioridad era poner a buen resguardo la integridad de pilotos y paracas. En tierra, en cambio, el desfile tuvo lugar, en gran parte como digo bajo un fuerte aguacero. Desde un punto de vista sujeto a prácticas de sofá cierto es que resultó un desfile deslucido –estéticamente- pero no así en su épica por el elevado significado de presenciar una práctica fuera de lo común, cuando la conducta habitual de los mortales habría salido salir en desbandada.

Vosotros no sois capaces de entenderlo, porque os comportáis como chupa de dómine en todo lo referido a la abnegación de nuestros ejércitos frente a la adversidad. La disciplina tiene estas cosas: «Instrucción de una persona especialmente en lo moral». Diccionario de la RAE.

Mis queridos progres, consciente de que la mayoría no habéis alcanzado la mínima altura intelectual, os diré que eso de chupa de dómine vendría a significar algo tan sencillo como «poner a alguien como un trapo». RAE.

Viendo a los integrantes de nuestras fuerzas armadas perdidos de aguacero y pese a ello fieles a las formas regladas, me asaltaba una pregunta; si los encargados de proteger la integridad territorial frente a agentes externos e incluso internos estaban comportándose con leal disciplina, ¿qué esconde el mensaje de Koldo García –el portero de puticlú protegido por Sánchez y Ábalos- dirigido a Francina Armengol? Ya sabéis: «Cariño, te mantendré puntualmente informada». Quisiera pensar que en tiempos tan duros como la pandemia, eso de «te mantendré puntualmente informada» mucho tenía que ver con el celo puesto en la urgencia de salvar vidas. ¿Verdad, Franci?

Aunque teniendo en cuenta tu afición a irte de copas hasta la madrugada, en pleno confinamiento por ti decretado, incluso tu obscena actividad como presidenta del Congreso de los Diputados, tan servil con el Gobierno de Pedro Sánchez, me asalta la duda sobre el significado de «cariño», etc. Y pese a ello, te lo pregunto: cariño, ¿te mantuvo puntualmente informada?

Es muy significativo que un medio local apesebrado como el DM llevase el domingo 12 de octubre a titular y en primera plana lo siguiente: «Armengol volvió a contratar a Koldo, cuando ya conocía el fraude de las mascarillas».

Vamos a ver, Franci: ¿de qué te informaba, puntualmente, el portero de un puticlú pamplonica protegido por Sánchez y Ábalos? No quiero pensar que hablemos de comisiones, porque dices estar «en contra de la corrupción».

Entonces, explícamelo: ¿por qué seguiste confiando en Koldo? ¿Por eso de a los míos, con razón y sin ella? Sabrás que la prensa de la fachosfera ya te la tiene jurada, no por capricho, y sí porque entienden que te han pillado en un renuncio. ¿Cómo transigir con un nuevo contrato ante quien previamente te había engañado con las mascarillas fake? Lo hiciste, sin embargo. No me culpes a mí, sino a tu diario de cabecera aquí durante el octeto progre.

Impresionante la sospecha de corrupción que envuelve a todo un Gobierno, que además es algo inédito en el casi medio siglo de democracia en España. ¿Crees, de verdad, que todo es un amaño de la fachosfera? Un Gobierno no lo olvidemos, socialista, que había venido para regenerar la vida política.

De Francina Armengol sí sabemos que es una radical crecida al amparo de Esquerra Republicana de Cataluña en sus años universitarios. También, de su afición por las copas en horario prohibido y no digamos ya, su gloriosa sumisión a Pedro Sánchez, a pesar de ser la tercera autoridad del Estado.

«Cariño, te mantendré puntualmente informada». Koldo dixit. ¿De verdad es ésta la mujer que debe ser elegida el año 2027 para regir Baleares?

Dicho lo cual, debo felicitar al escribidor de discursos para Marga Prohens por embarcarla en un parlamento, frente a José María Aznar, en el que literalmente se marcó un Jefferson al defender la libertad de prensa frente al poder. La frase completa de Thomas Jefferson –tercer presidente de los EEUU entre 1801 y 1809- fue ésta: «Si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo». La libertad de prensa fue consagrada en la primera enmienda a la Constitución de EEUU, fechada el 15 de diciembre de 1791.

Resumiendo: Cariño, ¿te mantuvo Koldo puntualmente informada?