Prohens reta a la izquierda a «responder a las preguntas incómodas» en el III aniversario de OKBALEARES

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha intervenido en la celebración del tercer aniversario de OKBALEARES que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos de Palma, donde ha agradecido al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, «su apuesta informativa por las Islas, por hacer confluir este periodismo libre, independiente y crítico que es seña de identidad de OKDIARIO con el periodismo local y de proximidad, con la puesta en marcha ya hace tres años de OKBALEARES».

La líder del Ejecutivo balear ha manifestado que «para los demócratas sin un periodismo libre e independiente no hay democracia» y por ello, ha asegurado, «su labor informativa y fiscalizadora es imprescindible, ya que su deber es hacer aquellas preguntas de las que piden respuesta los ciudadanos».

Por ello, ha destacado que aunque a algunos políticos no les gusta, en clara alusión aunque sin nombrarlo al portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, que se niega sistemáticamente a contestar a las preguntas de OKBALEARES en cada rueda de prensa, «es el deber de los políticos respetar el trabajo de los periodistas y responder a todas las preguntas, por incómodas que sean».

La número uno del PP en Baleares ha reconocido «el trabajo de toda la redacción de OKBALEARES y el indiscutible impulso que le ha dado en los últimos meses su nuevo director, Miguel Ángel Ariza, marcando agenda informativa en las Islas Baleares».

En la misma línea ha criticado la amenaza de amordazar a los medios del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, con unos «Ministerios de la Verdad, que traten de manera paternalista a los ciudadanos, diciéndoles que es verdad y que es mentira».

«No no nos corresponde a los políticos decirles a los ciudadanos cómo diferenciar lo que es cierto del engaño», sino «darles las herramientas, formando a las futuras generaciones desde la máxima exigencia, para tener el día de mañana ciudadanos libre y críticos capaces de discernir por ellos mismos», ha señalado.

Asimismo, Prohens ha puesto de relieve que la celebración de este tercer aniversario del periódico llega en un momento de profundo cambio en Baleares en el que su gobierno autonómico trabaja desde hace un año y en el que «estamos cumpliendo con nuestro programa de gobierno, con nuestra palabra dada, con el cambio que pidieron los ciudadanos, para dejar atrás todas aquellas políticas socialistas, todas esa políticas fracasadas, que ahora revertimos».

La presidenta se ha dirigido al protagonista estelar de la noche de este jueves, el ex presidente del Gobierno José María Aznar, del que ha recordado que fue «referente de cambio en pasar página a las políticas socialistas», construyendo «una alternativa ilusionante y creíble para los españoles en un momento de desapego después de más de una década de socialismo» y que demostró que «la unidad en torno a un gran proyecto de centroderecha como el Partido Popular es la mejor receta para parar y desalojar a la izquierda del poder, que trajo una política valiente y de cambio, apostando por la libertad individual y la libertad económica, que modernizó nuestra economía y permitió poner a España a punto para la entrada en el euro».

También la dirigente popular ha calificado aquellas dos legislaturas de Aznar al frente del Gobierno (1996-2004) como una época donde España recuperó el prestigio, presencia e influencia a nivel internacional, pese a lidiar con los años más duros del terrorismo, recordando que él mismo fue víctima de un atentado antes de llegar al Gobierno.

«Lejos de aquellos que se llenan la boca de federalismo para disfrazar sus cesiones respecto a la igualdad entre españoles mientras amenazan la autonomía del resto de comunidades, Aznar sí creyó en el estado de las autonomías que consagra nuestra Constitución, avanzando en la autonomía fiscal y política de nuestras comunidades autónomas. De todas. No sólo de una».

Tras volver a reiterar que no permitirá que los ciudadanos de estas islas paguen la factura de la independencia fiscal de Cataluña y que no aceptará que se rompa la igualdad entre españoles, con «la infame Ley de Amnistía», Prohens ha subrayado que «queremos defender nuestros criterios pero de manera multilateral con todas las comunidades, porque no podemos aceptar pactos bilaterales en despachos ocultos».

«Es fácil de entender: si ahora mismo sólo hay tres comunidades aportadoras al sistema de financiación, que son Madrid, Baleares y Cataluña -por este orden- y Cataluña deja de aportar… ¿quién pagará la factura?», se ha preguntado la presidenta balear.

Tras resaltar que son muchos los retos y debates de presente y futuro donde Baleares tiene mucho que decir, ha calificado de «gran noticia» contar con OKDIARIO y OKBALEARES para garantizar la imprescindible pluralidad informativa en Baleares.