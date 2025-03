El brunch más ‘cool’ de Palma

En Palma la llegada de la primavera se celebra de la mejor forma posible, en torno al arte, sacando a la calle a los ciudadanos de toda la Isla y a visitantes de toda Europa que viajan a propósito para no perderse una de las citas anuales más arty, el Art Palma Brunch, en el que ver y dejarse ver es imprescindible.

Para los no iniciados les contaré que es una cita parecida a la Nit de l’Art, salvo que se celebra en la mañana del primer sábado de primavera y que por algo que desconozco, aunque pienso que es por autoexclusión, se ha convertido en más elitista, en el buen sentido de la palabra, puesto que quienes disfrutan de esa mañana lo hacen porque de verdad les interesa el arte o porque tienen intereses en él.

En sus inicios las galerías más reputadas servían un brunch en ocasiones muy sofisticado, recuerdo por ejemplo a Isabel Izquierdo, la esposa de Pep Pinya, sirviendo las empanadas y las cocas que había preparado el día anterior y que eran bocaditos deliciosos, insuperables como ella misma.

Desde hace unos años el brunch se organiza en pandillas de amantes del arte que, después de una mañana dedicada a la observación, se reúnen para comer, tarde, eso sí, en los mejores restaurantes de la ciudad, donde la observación se multiplica por cientos. Observación no sólo de las obras, de las más bellas, o no, obras que puedan imaginar, o no, porque el arte no tiene por qué ser bello ni mucho menos, pero debe tener un don, que es el de hacerte posicionar, no dejarte indiferente, llevarte a rincones apagados de tu mente en una milésima de tu mente o bien causar ese efecto wow, que muchos buscamos provocar en alguna ocasión.

En la mañana del sábado hubo mucho de seducción masiva, algo maravilloso que augura una temporada festiva insuperable a todos los niveles. Les contaré mi recorrido, que no fue corto, aunque no pude cumplir con lo programado y desde aquí pido mis excusas a los que no pude visitar porque el tiempo se acabó demasiado pronto. Entre lo que me perdí, Peter Halley, aunque hoy lo visitaré. La exposición del neoyorquino en el Casal Solleric congregó a numeroso público, fascinado con la exposición que muestra la obra del artista por primera vez en España.

Políticos, galeristas y los coleccionistas Borja Thyssen y Blanca Cuesta, así como el director artístico del Museo Thyssen, Guillermo Solana, no faltaron a la cita central en torno a lo que giró todo lo demás. Qué alegrías nos da el Solleric de un tiempo a esta parte.

En fin, un total de 12 galerías y espacios culturales presentaron sus nuevas propuestas con obras de casi un centenar de artistas. Buena señal. Si han llegado hasta aquí, quédense porque ahora viene lo bueno. Comencé por la madre de las galerías, Pelaires, donde se presentó obra pictórica de Albrecht Schnider, pinturas de pequeño tamaño pero en las que se superponen varias capas y formas. También se vio y se puede ver, que de eso se trata, una escultura de Leunora Salihu en el patio y la primera exposición individual de Mònica Subidé en el Cabinet.

Seguí por otra galería madre de todas las galerías, la Kewenig, que ha presentado Hermafrodita, impactantes fotografías realizadas por Pola Sieverding que «explora la naturaleza fluida y ambigua del sexo y el género a través de la imaginería sensual de las ostras». Se trata de la primera vez que esta artista expone en España, destacan desde la galería, donde también se pueden ver fotografías a color del mundo de los toros.

En la magnifica galería de Óscar Florit, Florit/Florit, Xenia Lesniewski muestra su mundo a través de una cama partida llena de vida y no cuento más. Vayan a disfrutarla. En la zona privada disfruté con el anfitrión y sus invitados de unos deliciosos arroces de Casa Maruca que agradeceré toda la vida y rematé la jornada de brunch tomando el postre con Biel Perelló de la Marimón. Y todo muy cerca de las obras de Susy Gómez, a la que dejé para que se fuera a brunchear con un grupo de coleccionistas de su obra.

Qué placer da ver a la gente tan bien vestida, tan feliz y a nadie borracho por las calles de Palma, en torno al arte.