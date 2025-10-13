La alerta naranja por fuertes lluvias se extiende este martes a toda Baleares. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará esta medianoche el aviso naranja por intensas precipitaciones en Mallorca, Ibiza y Formentera aunque en el caso de las Pitiusas ya lo están desde las 16.00 horas de este lunes. Menorca se sumará a las 6.00 horas del martes.

En el caso de Ibiza y Formentera, las islas más castigadas desde que se desató la DANA Alice, el aviso naranja estará vigente hasta las 7.59 horas y después pasará a amarillo. Allí la AEMET espera precipitaciones acumuladas de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora.

Por lo que se refiere a la isla de Mallorca, el aviso naranja estará activo desde la medianoche del martes hasta las 17.59 horas, momento en que pasará a amarillo, y con previsión de registros similares, de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora.

En el caso de Menorca se espera que el aviso esté vigente hasta la noche. Podrían acumularse también unos 50 litros por metro cuadrado en una hora.

Hay que recordar que las fuertes lluvias provocadas por la DANA Alice este pasado domingo en la isla de Ibiza hicieron crecer el río de Santa Eulària, el único de toda Baleares, arrastrando hasta dos coches hacia el mar en su último tramo de recorrido.

El suceso ocurrió sobre las 11:00 horas, momento en el que varios vecinos del municipio grabaron la escena para captar las espectaculares imágenes.