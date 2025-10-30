Una alcaldesa del PP de un pueblo de Mallorca se niega a hablar en español a vecinos extranjeros en un pleno

Vecinos de la localidad mallorquina del Arenal, perteneciente al municipio de Llucmajor, han abandonado el pleno al que habían acudido para protestar por la degradación que padece la zona al negarse la alcaldesa del PP, Xisca Lascolas, a hablarles en español en su réplica a las demandas vecinales.

Al estar presentes en la protesta del pleno varios ciudadanos extranjeros que se habían esforzado para hablar en español durante su intervención, finalmente los presentes se han levantado y se han marchado del salón de plenos.

Los vecinos han asistido al pleno después de que este pasado verano hayan denunciado la presencia en sus calles de montañas de basura en las calles del interior de la zona del Arenal de Llucmajor, colindante con Playa de Palma.

La nefasta gestión del Consistorio con la recogida de los residuos sólidos urbanos tiene indignados a vecinos y empresarios, caso de la asociación de hoteleros que también calificaron de totalmente vergonzosa, la situación que se está viviendo.

Ante esta situación los vecinos se desplazaron al pleno para exigir a la alcaldesa que tomara medidas provocando momentos de tensión en el pleno. Tras numerosas llamadas al orden a las que los residentes hicieron caso omiso, la alcaldesa popular Xisca Lascolas optó en catalán por invitarles a salir del pleno.

Llama la atención que los vecinos que protestaban eran extranjeros que no dominan el catalán y que tienen notables dificultades para entenderlo. La gestión de Lascolas está siendo muy criticada esta legislatura y no sólo por los vecinos de s’Arenal sino por otras urbanizaciones donde hay una notable dejadez y abandono en materia de mantenimiento.

Cabe recordar que la alcaldesa de Llucmajor ya estaba en el punto de mira después de que los hoteleros de Playa de Palma denunciaron la falta de hamacas y sombrillas en el Arenal. Los empresarios consideran que el Ayuntamiento de esta localidad vecina no tramitó a tiempo la solicitud de autorización en la zona de dominio público marítimo-terrestre para estas instalaciones, ni sacó a concurso la correspondiente licitación posterior.

«Es una auténtica vergüenza que la mayor zona turística del litoral balear no tenga equipamientos durante la temporada, no debemos olvidar que la playa es un bien público, y tanto residentes como visitantes disfrutan de la instalación de hamacas y sombrillas. ¿Cómo puede ser que el Ayuntamiento del mayor municipio de la Isla cometa un error de esta magnitud?», denunció Pedro Marín, presidente de la AHPP.