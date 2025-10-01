La reunión entre Vox y el corrupto Rabasco se salda con la entrada de ASI en el gobierno de Llucmajor

La reciente reunión entre Vox y el edil corrupto Joaquín Rabasco que destapó en exclusiva OKBALEARES, se salda con la entrada de ASI en el gobierno municipal de la localidad mallorquina de Llucmajor que lidera la alcaldesa popular, Xisca Lascolas.

Un Ejecutivo municipal en minoría con tan sólo 10 concejales porque el edil Raúl Domínguez, de ASI (tránsfuga de Vox) decidió renunciar a formar parte del equipo de gobierno y quedarse en la oposición el mes de julio pasado. Ahora pasará a formar parte del equipo de gobierno como responsable del área de Transportes y Movilidad.

Así se ha decidido tras el acuerdo alcanzado entre el grupo municipal ASI, PP y Vox, según ha informado el Ayuntamiento de Llucmajor en una nota de prensa este miércoles.

En virtud de este acuerdo, Domínguez asumirá la responsabilidad del área de Transportes y Movilidad, incorporándose así a la estructura de gestión municipal.

El objetivo, según ha señalado el Ayuntamiento, es continuar avanzando en la mejora de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía. Además, ha agregado, la incorporación del regidor «responde a la voluntad compartida de reforzar la acción de gobierno en beneficio del conjunto del municipio».

Al estar en minoría el gobierno municipal con 10 de 21 concejales, existía la posibilidad de que ASI y el partido de Rabasco unieran sus fuerzas a PSOE y Més, y desalojaran al actual gobierno por lo que ese encuentro fue clave para descartar esta posibilidad. Ahora la alcaldesa Lascolas tendrá el control del salón de plenos donde ya no estará en minoría.

Esta es la principal consecuencia de la reunión -supuestamente improvisada- entre Margarita Palmer y Rafael Amengual, números uno y dos de Vox-Llucmajor, con Joaquín Rabasco, que sirvió para limar asperezas, y en suma, dar estabilidad al gobierno municipal.

El que fuera fundador y líder del partido ASI, condenado por corrupción regresó a la política municipal 16 años después como concejal electo de su nuevo partido (S’Ull) quedando en la oposición.

Lo hizo con la maleta de haber sido condenado por corrupción y haber estado en la cárcel. Tras cumplir su condena vivió una década en Santander y regresó recientemente a Llucmajor, fundado su actual partido.

En 2001 Rabasco fue denunciado por el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Llucmajor, que presentó una querella criminal contra él en la que se denunciaba que había creado una red de empresas para obtener fondos del Consistorio y así financiar ASI. Las sospechas sobre Rabasco por los delitos de cohecho, prevaricación y financiación irregular llevaron al juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma a iniciar en el mismo 2001 la investigación del denominado ‘caso Llucmajor’.

Todo empezó cuando la compañera sentimental de Rabasco, María del Amor Aldao, constituyó la sociedad Majo Sport y le nombró apoderado, consciente de la incompatibilidad de este cargo con el que ejercía en el Ayuntamiento junto con el de segundo teniente de alcalde y alcalde pedáneo del Arenal. Así, Rabasco gestionó desde el Ayuntamiento de Llucmajor la adjudicación a Majo Sport de diversos contratos por un valor total de 114.789 euros.